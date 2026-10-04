Google резко повысила цену на свой самый доступный смартфон

·20·Технологии
Google резко повысила цену на свой самый доступный смартфон

Американский технологический гигант Google без лишнего шума и дополнительных анонсов внезапно повысил цену на свой самый бюджетный смартфон Pixel 10а сразу на 20 процентов. Это изменение стало неожиданностью для покупателей и наблюдателей технологического рынка, так как столь резкий скачок в сегменте доступных устройств может повлиять на конкурентоспособность гаджета. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно данным иксбт.ком, в соответствии с новыми ценами, данное мобильное устройство на официальном сайте в США теперь продается за 600 или 700 долларов США в зависимости от объема встроенной памяти. Для сравнения, до повышения цен эти смартфоны оценивались в 500 и 600 долларов соответственно. Таким образом, стоимость обеих модификаций устройства выросла ровно на 100 долларов.

Специалисты отмечают, что дополнительные 100 долларов к начальной цене в 500 долларов являются весьма ощутимыми в процентном соотношении. Эта ситуация в определенной степени увеличивает финансовую нагрузку на покупателей со средним доходом, планирующих приобрести смартфон бюджетной серии.

Общие рыночные тенденции и политика других брендов

Хотя такая ценовая политика стала неожиданностью для многих, в целом, исходя из ситуации на рынке, этот шаг можно было предвидеть. Возможно, Google могла бы повысить цену позже, в ожидании выхода следующего поколения Pixel 11а, как это было с основной линейкой Pixel 11. Однако в этот раз компания решила не ждать.

Стоит отметить, что другие крупные производители предпринимают аналогичные шаги. В частности, компания Samsung также без лишних задержек повысила цены на все свои флагманские смартфоны Galaxy S26. Это свидетельствует о том, что на всем глобальном технологическом рынке стоимость комплектующих и себестоимость производства продолжают расти.

Возможности в розничных сетях

Тем не менее, для поклонников гаджетов Google ситуация не столь критична. Дело в том, что цены на официальном сайте не всегда полностью отражают реальную ситуацию на розничном рынке. Зачастую в независимых розничных сетях и на различных маркетплейсах цены значительно ниже, чем в официальном магазине Google.

В качестве примера можно привести тот факт, что базовая модель Pixel 10 на европейском рынке перед презентацией Pixel 11 продавалась на официальном сайте компании примерно за 900 евро, в то время как в крупных розничных сетях ее можно было найти по цене до 650 евро. Поэтому ожидается, что в будущем сохранится возможность приобрести модель Pixel 10а по более выгодным ценам, чем на официальном сайте.

GooglePixelСмартфонТехнологииЦены
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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