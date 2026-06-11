Проблема бесконечной перезагрузки смартфонов Google Pixel не решена

·29·Технологии
Проблема бесконечной перезагрузки смартфонов Google Pixel не решена

Компания Google продолжает расследование серьезного сбоя, затрагивающего владельцев смартфонов Pixel. С марта текущего года пользователи моделей от Pixel 6 до Pixel 10 жалуются на то, что их устройства попадают в цикл бесконечной перезагрузки (бутлуп). Из-за этой ошибки смартфоны зависают на логотипе Google или выключаются сразу после ввода ПИН-кода. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В некоторых случаях устройства даже не позволяют войти в режим восстановления (рековерй моде), что делает невозможным устранение проблемы путем обновления программного обеспечения. В официальном письме пользователям Google подтвердила, что работает над этой неисправностью, возникшей после обновлений в марте, апреле и мае, и поблагодарила за терпение.

Представители компании подчеркнули, что каждый случай уникален, и рекомендуют пользователям напрямую обращаться в службу поддержки клиентов Pixel. При обращении детальное описание проблемы (например, «бесконечная перезагрузка после обновления ПО») поможет специалистам найти решение. В настоящее время на платформе Google Иссуе Тракер оставлено более 800 комментариев по этой теме.

Изначально Google планировала исправить эту ошибку с помощью майского обновления безопасности, однако проблема остается актуальной. Также компания советует пользователям не устанавливать бета-версии Android 17, так как тестовые сборки могут усугубить ситуацию. Сроки окончательного исправления пока не объявлены.

GooglePixelAndroidСмартфонТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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