Android 17 ограничит приложения, требующие слишком много памяти

·13·Технологии
Android 17 ограничит приложения, требующие слишком много памяти

Google внедряет важные изменения в будущих версиях операционной системы Android, направленные на экономию системных ресурсов. По данным иксбт.ком, новый механизм предназначен для ограничения работы приложений, требующих слишком много оперативной памяти (ОЗУ), что важно для стабильной производительности смартфонов. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Этот подход, первоначально протестированный на смартфонах Pixel, планируется в течение следующего года внедрить и на устройствах разных производителей с объёмом оперативной памяти от 4 GB до 16 GB и более. Новая функция повысит удобство одновременного использования нескольких приложений в фоне.

Новый механизм управления ресурсами

Если приложение запрашивает больше ресурсов, чем предусмотрено установленным лимитом памяти, система Android сначала перемещает его данные в специальную сжатую область, известную как зРАМ. Этот процесс предотвращает сбой приложения и позволяет ему продолжить работу.

Тем не менее из-за дополнительной нагрузки на процессор скорость отклика приложения может немного снизиться. Если программа превысит установленную норму и продолжит потреблять слишком много памяти, операционная система получит право принудительно закрыть её.

Влияние на AI и игры

Эти нововведения особенно заметны при одновременном запуске нескольких приложений, во время работы тяжёлых игр и выполнения задач, связанных с AI. Чтобы требовательные к ресурсам функции не снижали скорость смартфона, система будет контролировать их строже.

Специалисты Google рекомендуют разработчикам адаптировать свои приложения к новым требованиям. Для этого компания предоставляет специальные инструменты, помогающие своевременно выявлять избыточное потребление памяти в программном коде.

Если разработчики достаточно оптимизируют свои продукты, обычные пользователи не заметят никаких изменений в интерфейсе. В противном случае неоптимизированные приложения, требующие много ресурсов, могут работать медленнее и чаще закрываться самостоятельно.

AndroidGoogleСмартфоныТехнологииОперативная память
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Начались продажи смартфонов серии Google Pixel 11Начались продажи смартфонов серии Google Pixel 11Сегодня, 19:23Xiaomi представила в Европе новую капсульную кофемашину MijiaXiaomi представила в Европе новую капсульную кофемашину MijiaСегодня, 18:30Huawei Пура Кс Виев: представлен первый моноблочный смартфон с уникальным экраномHuawei Пура Кс Виев: представлен первый моноблочный смартфон с уникальным экраномСегодня, 18:00iPhone 18 Pro представят в новых цветах и с уменьшенным Dynamic IslandiPhone 18 Pro представят в новых цветах и с уменьшенным Dynamic IslandСегодня, 15:27В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожейВ Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожейСегодня, 14:54Xiaomi представила гуманоидного робота нового поколенияXiaomi представила гуманоидного робота нового поколенияСегодня, 14:25
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
Первые подробности о серии Samsung Galaxy S27: Компания работает над «Новым чудом»
Первые подробности о серии Samsung Galaxy S27: Компания работает над «Новым чудом»
Tecno представляет первый в мире безрамочный смартфон
Tecno представляет первый в мире безрамочный смартфон
Планета Земля превратилась в гигантский детектор тёмной материи
Планета Земля превратилась в гигантский детектор тёмной материи
На смартфоне iPhone 17 Pro Max запустили игру GTA 5
На смартфоне iPhone 17 Pro Max запустили игру GTA 5
Беспрецедентная конкуренция на рынке смартфонов: в сентябре 2026 года выйдут 5 флагманов
Беспрецедентная конкуренция на рынке смартфонов: в сентябре 2026 года выйдут 5 флагманов
Роскосмос опубликовал снимок солнечного затмения из космоса
Роскосмос опубликовал снимок солнечного затмения из космоса