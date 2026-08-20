Android 17 ограничит приложения, требующие слишком много памяти

Google внедряет важные изменения в будущих версиях операционной системы Android, направленные на экономию системных ресурсов. По данным иксбт.ком, новый механизм предназначен для ограничения работы приложений, требующих слишком много оперативной памяти (ОЗУ), что важно для стабильной производительности смартфонов. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Этот подход, первоначально протестированный на смартфонах Pixel, планируется в течение следующего года внедрить и на устройствах разных производителей с объёмом оперативной памяти от 4 GB до 16 GB и более. Новая функция повысит удобство одновременного использования нескольких приложений в фоне.

Новый механизм управления ресурсами

Если приложение запрашивает больше ресурсов, чем предусмотрено установленным лимитом памяти, система Android сначала перемещает его данные в специальную сжатую область, известную как зРАМ. Этот процесс предотвращает сбой приложения и позволяет ему продолжить работу.

Тем не менее из-за дополнительной нагрузки на процессор скорость отклика приложения может немного снизиться. Если программа превысит установленную норму и продолжит потреблять слишком много памяти, операционная система получит право принудительно закрыть её.

Влияние на AI и игры

Эти нововведения особенно заметны при одновременном запуске нескольких приложений, во время работы тяжёлых игр и выполнения задач, связанных с AI. Чтобы требовательные к ресурсам функции не снижали скорость смартфона, система будет контролировать их строже.

Специалисты Google рекомендуют разработчикам адаптировать свои приложения к новым требованиям. Для этого компания предоставляет специальные инструменты, помогающие своевременно выявлять избыточное потребление памяти в программном коде.

Если разработчики достаточно оптимизируют свои продукты, обычные пользователи не заметят никаких изменений в интерфейсе. В противном случае неоптимизированные приложения, требующие много ресурсов, могут работать медленнее и чаще закрываться самостоятельно.