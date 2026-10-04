В Корее создали робота, способного передвигаться по стенам и потолкам

·41·Технологии
В Корее создали робота, способного передвигаться по стенам и потолкам

В Южной Корее создан четырехногий робот под названием Диден Спидер, предназначенный для выполнения опасных и сложных работ в судостроении. С помощью мощных магнитов на ногах он прикрепляется к металлическим поверхностям и может передвигаться по вертикальным стенам, изогнутым стальным конструкциям и даже потолкам.

Робот разработан компанией Диден Роботикс и адаптирован для выполнения сварочных работ, технического осмотра и других задач при строительстве судов. Одно из его главных преимуществ — способность проникать в тесные, высокие или опасные для людей места.

Диден Спидер также прошел испытания на судостроительном предприятии Samsung Хеавй Индустриес. В ходе тестов робот продемонстрировал возможность перемещаться по стальным конструкциям, используемым в судостроении, и выполнять сварочные работы.

Специалисты отмечают, что такие роботы в будущем могут помочь автоматизировать опасные и повторяющиеся для человека задачи в судостроении. В свою очередь, Диден Роботикс развивает применение данной технологии не только для сварки, но и в инспекционных и других промышленных процессах.

Диден СпайдерДиден РоботиксСамсунг Хеви ИндастрисРоботы в судостроении
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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