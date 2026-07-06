Агилитй Роботикс выходит на биржу: рынок гуманоидных роботов на новом этапе

Индустрия производства гуманоидных роботов сейчас находится в центре потока огромных инвестиций. Один из лидеров отрасли — компания Агилитй Роботикс объявила о выходе на открытый фондовый рынок путем слияния со специализированной компанией по целевым слияниям и поглощениям (СПАК) Чурчилл Капитал Корп КсИ. Эта сделка оценивает компанию в 2,5 миллиарда долларов и, как ожидается, станет крупнейшим процессом привлечения капитала в истории гуманоидной робототехники. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

С этим шагом Агилитй Роботикс станет первым публично торгуемым производителем чистых гуманоидных роботов на бирже. Это дает обычным инвесторам возможность войти в высокотехнологичный сектор, который ранее был доступен только крупным венчурным фондам. По словам генерального директора компании Пегги Джонсон, эти средства будут направлены на расширение производства на заводе площадью 70 000 квадратных метров в штате Орегон и выполнение существующих заказов.

Дигит: Специальный помощник для складов

Хотя робот Дигит, разработанный Агилитй Роботикс, внешне похож на человека, он создан не для биомимикрии (подражания природе), а для выполнения конкретных задач. Отличительной чертой этого робота ростом 175 см и весом около 72 кг являются его обратно сгибающиеся колени, называемые «птичьими лапами». Такая конструкция позволяет ему свободно перемещаться между узкими складскими стеллажами и удобно поднимать тяжелые грузы.

Компания не ограничивается только аппаратным обеспечением, уделяя большое внимание интеграции искусственного интеллекта. Дигит использует крупные языковые модели (LLM), такие как Claude и Gemini, для понимания высокоуровневых команд. Например, во время испытаний, когда роботу давали простую команду «убери здесь», он смог самостоятельно сортировать различные виды отходов и определять, что пузырчатая пленка (буббле врап) не подлежит переработке.

Конкуренция на рынке и планы на будущее

Конкуренция на мировом рынке гуманоидных роботов чрезвычайно высока. По данным TechCrunch, стартап AI2 Роботикс недавно получил оценку в 3 миллиарда долларов, а Апптроник при поддержке Google и Mercedes-Benz — 5,5 миллиарда долларов. Компания Figure AI поразила всех астрономическим показателем в 39 миллиардов долларов. Однако Агилитй Роботикс выделяется своими реальными источниками дохода и готовой клиентской базой.

В настоящее время в списке клиентов компании числятся следующие крупные корпорации:

Amazon и ГКсО Логистикс (логистика и складские операции);

Toyota Мотор Мануфактуринг Канада (автомобилестроение);

Меркадо Либре и Шаеффлер (торговля и промышленность).

Пегги Джонсон отметила, что в настоящее время компания имеет подтвержденные заказы на сумму более 300 миллионов долларов. Агилитй Роботикс применяет модель «робот-ас-а-сервике» (робот как сервис), то есть клиенты платят ежемесячную арендную плату вместо покупки робота. Это снижает затраты на внедрение технологии и способствует ее популяризации. Хотя бытовые роботы-помощники — это пока дело далекого будущего, в сфере промышленности и логистики Агилитй Роботикс уже начала совершать революцию.