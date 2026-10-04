Honor представила доступный и мощный планшет Пад Кс7б

Бренд Honor пополнил линейку доступных устройств новым планшетом Honor Пад Кс7б. Согласно данным иксбт.ком, гаджет в современном металлическом корпусе с емким аккумулятором предлагается покупателям всего за 135 долларов и обещает стать конкурентоспособным вариантом в своем классе. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Устройство оснащено качественным 9,7-дюймовым дисплеем с разрешением 2052×1152 пикселя. Частота обновления экрана 90 Hz обеспечивает более плавную работу интерфейса.

Возможности дисплея и производительность

По заявлению производителя, яркость экрана составляет 500 нит, а цветовой охват покрывает 100% пространства сРГБ. Дисплей, занимающий около 81% площади передней панели, создает комфортные условия для потребления мультимедийного контента.

В основе планшета лежит процессор Qualcomm Snapdragon 685. Устройство оснащено 4 GB оперативной памяти с возможностью расширения еще на 4 GB за счет флеш-памяти. Объем встроенной памяти составляет 128 GB.

Память и показатели автономности

Для удобства пользователей в устройстве предусмотрен слот для карты микроСД, позволяющий увеличить объем памяти до 2 TB. Это дает возможность без проблем хранить множество файлов и приложений.

Одним из главных преимуществ гаджета является аккумулятор емкостью 8000 mAh. По оценкам Honor, батарея обеспечивает до 16 часов непрерывного просмотра видео или до 21 часа чтения электронных книг. В режиме ожидания устройство может работать до 82 дней.

Толщина корпуса составляет 8,48 мм, а вес — 447 граммов. В настоящее время новый планшет представлен на глобальном веб-сайте производителя и на начальном этапе поступил в продажу на рынке Саудовской Аравии.

Базовая версия модели оценена примерно в 135 долларов (499 риалов). Также сообщается, что стоимость версии со 128 GB флеш-памяти и модулем ЛТЭ составит 185 долларов.