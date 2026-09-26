Флагман Honor Magic 9 Pro Max получит дисплей с яркостью 10 000 нит

Компания Honor официально объявила дату презентации и ключевые технические характеристики своего следующего флагманского смартфона — Honor Magic 9 Pro Max. Согласно данным иксбт.ком, этот гаджет, который будет представлен широкой публике 28 сентября текущего года, вызывает большой интерес на мобильном рынке благодаря своему сверхпрочному экрану и рекордной яркости. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Перед презентацией представитель компании Ван Фэй раскрыл особенности технологии экрана нового поколения под названием Блак Диамонд. Согласно им, дисплей оснащен специальным инновационным покрытием из нитрида кремния, состоящим из 5600 слоев. Благодаря этому решению коэффициент отражения поверхности экрана снижен до 1,5 процента, что позволяет четко видеть текст и изображения даже при ярком солнечном свете.

Рекордная прочность и возможности дисплея

Производитель утверждает, что дисплей смартфона в 25 раз устойчивее к падениям и в 15 раз устойчивее к царапинам по сравнению с моделями предыдущего поколения. Хотя стандарты, на основе которых проводились сравнительные тесты, не были раскрыты, эксперты высоко оценивают заявленные показатели. Также предполагается, что заявленная пиковая яркость экрана в 10 000 нит будет доступна только при определенных условиях и на ограниченной части панели.

Параллельно известный инсайдер Digital Chat Station опубликовал в сети полные технические характеристики этого флагмана. Согласно им, Honor Magic 9 Pro Max будет оснащен большим плоским экраном с диагональю 6,8 дюйма, разрешением 2868 кс 1320 пикселей и частотой обновления 120 Hz.

Аппаратная часть и возможности камеры флагмана

Аппаратная часть устройства базируется на новейшем процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Элите Экстреме Ген 6. Для обеспечения автономности установлен огромный аккумулятор емкостью 8800 mAh, который поддерживает технологию быстрой проводной зарядки мощностью 100 В и беспроводной зарядки мощностью 80 В.

Для фотолюбителей смартфон предлагает серьезные возможности. Основной блок камер оснащен главным модулем на 200 мегапикселей с сенсором 1/1,28 дюйма и диафрагмой ф/1,57. Также имеются еще одна 200-мегапиксельная перископическая камера оптического формата 1/1,4 дюйма и 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив с диафрагмой ф/2,0. Фронтальная камера работает на базе 55-мегапиксельного сенсора.

В список расширенных возможностей также входят двойная динамическая система и стандарт защиты от воды и пыли высшего уровня ИП69К.