Планшет iQOO Pad Ultra: аккумулятор 9020 мА·ч и мощная система охлаждения

Бренд iQOO официально раскрыл ключевые технические характеристики своего нового компактного планшета под названием iQOO Pad Ultra. Презентация устройства запланирована на 29 сентября, и оно привлекает внимание тем, что, несмотря на тонкий корпус, обладает флагманскими возможностями. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Как сообщает издание иксбт.ком, новое устройство будет оснащено передовым 8,8-дюймовым ОЛЭД-экраном. Частота обновления дисплея составляет 165 Hz, что обеспечивает невероятно плавное изображение. Также производитель обещает пиковую яркость экрана до 4500 нит и время отклика менее 1 миллисекунды.

Тонкий корпус и активная система охлаждения

Одной из самых удивительных особенностей планшета являются его габариты. При толщине металлического корпуса всего 5,74 миллиметра, его общий вес составляет 298 граммов. Рамки вокруг экрана также очень тонкие, их ширина составляет всего 2,65 миллиметра.

Несмотря на столь тонкий корпус, инженерам удалось разместить внутри устройства огромный аккумулятор емкостью 9020 мА·ч. Кроме того, по данным иксбт.ком, планшет оснащен активной системой охлаждения, включая небольшой встроенный вентилятор размером 30кс30кс3,5 миллиметра.

Производительность и игровые возможности

Для обеспечения высокой производительности iQOO Pad Ultra будет оснащен флагманским процессором серии Qualcomm Snapdragon 8. Это позволит устройству безупречно работать даже в самых требовательных приложениях и играх.

Специально для геймеров планшет оснащен сразу двумя мощными вибромоторами. Они должны обеспечивать реалистичную и глубокую тактильную отдачу (вибрацию) во время игрового процесса.

Устройство будет предложено покупателям в двух основных цветах — серебристом и черном. Ожидается, что по мере приближения даты официальной презентации iQOO раскроет другие подробности и ценовую политику этого флагманского планшета.