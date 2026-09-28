Honor Magic 9 Супер Эдитион: представлен флагман с аккумулятором 11 000 мА·ч

·40·Технологии
Honor Magic 9 Супер Эдитион: представлен флагман с аккумулятором 11 000 мА·ч

Китайская компания Honor официально представила новый смартфон Honor Magic 9 Супер Эдитион, оснащенный самым емким аккумулятором в истории бренда. Согласно данным иксбт.ком, флагман сочетает в себе передовые технологии и сверхвысокую автономность, а его стартовая цена начинается от 600 долларов. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Дисплей и основные характеристики

Новое устройство оснащено плоским ОЛЭД-экраном диагональю 6,81 дюйма с разрешением 2788 × 1280 пикселей и частотой обновления 120 Hz. Толщина рамок вокруг экрана составляет всего 1,03 мм. Также заявлена глобальная пиковая яркость 2000 нит, локальная яркость до 10 000 нит, а ШИМ-регулировка с частотой 3840 Hz снижает нагрузку на глаза.

Аккумулятор и производительность

Главная особенность смартфона — рекордная для серии батарея емкостью 11 000 мА·ч. Примечательно, что, несмотря на столь внушительный аккумулятор, толщина корпуса составляет всего 8,1 мм, а вес — 227 граммов. Устройство поддерживает проводную зарядку мощностью 80 В и беспроводную мощностью 50 В.

В качестве аппаратной платформы выбран процессор Snapdragon 8 Элите Ген 5. Для предотвращения перегрева Honor использует систему активного охлаждения со встроенным миниатюрным вентилятором. Смартфон работает под управлением операционной системы МагикОС 11 на базе Android 17.

Камера и дополнительные технологии

Модуль основной камеры включает 200-мегапиксельный сенсор Samsung С5ХП5 размером 1/1,55 дюйма. Его дополняют 50-мегапиксельная телефотокамера Sony ЛЙТИА 500 с 3-кратным оптическим зумом и 12-мегапиксельная сверхширокоугольная камера.

В число современных возможностей устройства входят Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, инфракрасный порт, стереодинамики, подэкранный оптический сканер отпечатков пальцев и отдельная кнопка для функций AI. Также для улучшения качества связи используется специальный чип К3.

Прочность и цены

Корпус полностью защищен от пыли и воды по стандарту ИП69К. Цены на китайском рынке в зависимости от конфигурации памяти установлены следующие:

  • Версия 12/256 GB — 600 долларов
  • Версия 12/512 GB — 670 долларов
  • Версия 16/512 GB — 740 долларов

HonorСмартфонФлагманSnapdragonТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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