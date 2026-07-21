Xiaomi представила новую доступную электробритву Mijia Электрик Шавер с автономностью до 90 дней

·325·Технологии
Xiaomi представила новую доступную электробритву Mijia Электрик Шавер с автономностью до 90 дней

Китайский технологический гигант Xiaomi продолжает расширять свою экосистему бытовых гаджетов. На этот раз компания представила новое поколение электробритв Mijia Электрик Шавер, сочетающее в себе высокую эффективность и доступную цену. Устройство привлекает внимание пользователей не только компактным дизайном, но и техническими возможностями. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает портал.

Как сообщает издание иксбт.ком, новая модель в настоящее время доступна для покупки на этапе краудфандинга на платформе Xiaomi Ёупин. Главной особенностью устройства является инновационная конструкция кольцевой головки. Эта технология помогает точно направлять волоски к лезвиям и значительно снижает вероятность пропуска щетины даже на труднодоступных участках лица.

Высокая скорость и интеллектуальная система

Mijia Электрик Шавер оснащена системой двойных лезвий с тремя головками. Высокоскоростной мотор внутри устройства способен совершать до 5 миллионов движений в минуту. Такой показатель значительно ускоряет процесс бритья и предотвращает раздражение кожи. Инженеры Xiaomi отмечают, что данная конструкция исключает неприятные ощущения, такие как защемление или выдергивание волосков.

Кроме того, в бритву встроена интеллектуальная система адаптивного управления мощностью. Эта функция автоматически регулирует скорость мотора в зависимости от толщины и густоты щетины. Это не только экономит энергию, но и обеспечивает индивидуальный подход для каждого пользователя.

Автономность и защита

Одной из самых сильных сторон нового гаджета является его аккумулятор. Полного заряда устройства хватает до 90 дней автономной работы. Это делает его идеальным спутником для длительных поездок и путешествий. Пользователю не придется беспокоиться о зарядке почти три месяца.

Особое внимание также уделено гигиене и долговечности. Корпус Mijia Электрик Шавер защищен от воды по стандарту ИПКс7. Это позволяет пользователям без опасений промывать бритву под проточной водой после использования. Устройство одинаково хорошо подходит как для сухого, так и для влажного бритья.

В настоящее время новинка предлагается в рамках акции примерно за 30 долларов. Ожидается, что после начала основного этапа продаж розничная цена составит 35 долларов. Учитывая популярность продукции Xiaomi на рынке Узбекистана, можно предположить, что вскоре эта модель появится на полках местных ритейлеров.

XiaomiMijiaТехнологииГаджетыСмарт
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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