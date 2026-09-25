Раскрыты характеристики камеры и дисплея флагмана iQOO 16

·23·Технологии
Раскрыты характеристики камеры и дисплея флагмана iQOO 16

Бренд iQOO, один из лидеров рынка мобильных технологий, официально представил важную информацию о своих флагманских устройствах нового поколения. Согласно данным иксбт.ком, компания раскрыла технические возможности смартфона iQOO 16 и планшета iQOO Pad Ultra в преддверии предстоящей презентации. Эти новинки готовятся составить серьезную конкуренцию на рынке мобильных устройств благодаря своим передовым дисплеям, мощной системе охлаждения и высококачественным камерам. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Камера и оптические возможности

Одной из ключевых особенностей флагмана iQOO 16 является его оптическая система. По заявлению производителя, основной модуль смартфона будет оснащен крупным 50-мегапиксельным сенсором размером 1/1,3 дюйма. Для сравнения, в модели предыдущего поколения iQOO 15 использовался датчик 1/1,56 дюйма. Это позволит новому устройству лучше улавливать свет и повысить четкость ночных снимков.

Возможности основной камеры не ограничиваются одним крупным сенсором. Устройство также включает два дополнительных 50-мегапиксельных датчика. Кроме того, специалисты iQOO внедрили передовую систему оптической стабилизации уровня КИПА 5.5. Интересно, что смартфон предоставит пользователям возможность создавать «живые» фотографии в разрешении 4К.

Дисплей и показатели прочности

Внешний вид и удобство использования смартфона также проработаны на высоком уровне. Согласно ранее опубликованным сообщениям, флагман iQOO 16 будет оснащен высококачественным экраном с разрешением 2К, произведенным Samsung. Этот дисплей поддерживает частоту обновления 165 Hz, что гарантирует невероятно плавное изображение, особенно для любителей игр.

Учитывая требования современных пользователей, корпус устройства получил стандарт защиты от воды и пыли ИП69. Также для обеспечения автономности планируется установка аккумулятора емкостью 8400 mAh, что обеспечит длительную работу без подзарядки.

Особенности планшета iQOO Pad Ultra

В рамках презентации была представлена информация не только о смартфоне, но и о флагманском планшете. iQOO Pad Ultra будет оснащен компактным 8,8-дюймовым ОЛЭД-экраном с тонкими рамками. Частота обновления дисплея также составляет 165 Hz, а ширина рамки составляет всего 2,65 мм.

Одним из самых интересных и инновационных элементов планшета является его мощная система охлаждения. Внутри устройства установлен полноценный активный вентилятор диаметром 30 мм. Этот вентилятор работает в паре с испарительной камерой площадью 12 118 мм², что предотвращает перегрев даже при длительных высоких нагрузках.

Опираясь на официальные источники, официальная презентация iQOO Pad Ultra и флагмана iQOO 16 состоится в конце текущей недели, 29 сентября. Ожидается, что именно в этот день будут объявлены полная стоимость обоих устройств и дата их выхода на глобальный рынок.

iQOO 16iQOO Pad UltraСмартфоныТехнологииГаджеты
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Яркость экрана Xiaomi 18 Pro оказалась ниже, чем у предшественникаЯркость экрана Xiaomi 18 Pro оказалась ниже, чем у предшественникаСегодня 15:26Сравнение конфиденциальности экранов Xiaomi 18 Pro и Galaxy S26 UltraСравнение конфиденциальности экранов Xiaomi 18 Pro и Galaxy S26 UltraВчера 16:22Oppo А7 Pro Max вышел на международный рынокOppo А7 Pro Max вышел на международный рынок22 сентября 02:57Смартфоны Xiaomi 18 Pro и Pro Max получат функцию конфиденциального экранаСмартфоны Xiaomi 18 Pro и Pro Max получат функцию конфиденциального экрана21 сентября 19:55Samsung Galaxy А08 поступил в продажу: аккумулятор 6000 мА·ч и камера 50 МпSamsung Galaxy А08 поступил в продажу: аккумулятор 6000 мА·ч и камера 50 Мп12 сентября 14:59Смартфоны Xiaomi 18Т и 18Т Pro зарегистрированы в официальной базеСмартфоны Xiaomi 18Т и 18Т Pro зарегистрированы в официальной базе9 сентября 13:52
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Рассчитано, когда на Земле закончится кислород
Рассчитано, когда на Земле закончится кислород
Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Проведен тест на прочность iPhone 18 Pro Max и Galaxy S26 Ultra
Проведен тест на прочность iPhone 18 Pro Max и Galaxy S26 Ultra