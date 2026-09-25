Раскрыты характеристики камеры и дисплея флагмана iQOO 16

Бренд iQOO, один из лидеров рынка мобильных технологий, официально представил важную информацию о своих флагманских устройствах нового поколения. Согласно данным иксбт.ком, компания раскрыла технические возможности смартфона iQOO 16 и планшета iQOO Pad Ultra в преддверии предстоящей презентации. Эти новинки готовятся составить серьезную конкуренцию на рынке мобильных устройств благодаря своим передовым дисплеям, мощной системе охлаждения и высококачественным камерам. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Камера и оптические возможности

Одной из ключевых особенностей флагмана iQOO 16 является его оптическая система. По заявлению производителя, основной модуль смартфона будет оснащен крупным 50-мегапиксельным сенсором размером 1/1,3 дюйма. Для сравнения, в модели предыдущего поколения iQOO 15 использовался датчик 1/1,56 дюйма. Это позволит новому устройству лучше улавливать свет и повысить четкость ночных снимков.

Возможности основной камеры не ограничиваются одним крупным сенсором. Устройство также включает два дополнительных 50-мегапиксельных датчика. Кроме того, специалисты iQOO внедрили передовую систему оптической стабилизации уровня КИПА 5.5. Интересно, что смартфон предоставит пользователям возможность создавать «живые» фотографии в разрешении 4К.

Дисплей и показатели прочности

Внешний вид и удобство использования смартфона также проработаны на высоком уровне. Согласно ранее опубликованным сообщениям, флагман iQOO 16 будет оснащен высококачественным экраном с разрешением 2К, произведенным Samsung. Этот дисплей поддерживает частоту обновления 165 Hz, что гарантирует невероятно плавное изображение, особенно для любителей игр.

Учитывая требования современных пользователей, корпус устройства получил стандарт защиты от воды и пыли ИП69. Также для обеспечения автономности планируется установка аккумулятора емкостью 8400 mAh, что обеспечит длительную работу без подзарядки.

Особенности планшета iQOO Pad Ultra

В рамках презентации была представлена информация не только о смартфоне, но и о флагманском планшете. iQOO Pad Ultra будет оснащен компактным 8,8-дюймовым ОЛЭД-экраном с тонкими рамками. Частота обновления дисплея также составляет 165 Hz, а ширина рамки составляет всего 2,65 мм.

Одним из самых интересных и инновационных элементов планшета является его мощная система охлаждения. Внутри устройства установлен полноценный активный вентилятор диаметром 30 мм. Этот вентилятор работает в паре с испарительной камерой площадью 12 118 мм², что предотвращает перегрев даже при длительных высоких нагрузках.

Опираясь на официальные источники, официальная презентация iQOO Pad Ultra и флагмана iQOO 16 состоится в конце текущей недели, 29 сентября. Ожидается, что именно в этот день будут объявлены полная стоимость обоих устройств и дата их выхода на глобальный рынок.