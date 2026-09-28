Флагман Samsung Galaxy S27 Ultra может получить три камеры

·39·Технологии
Флагман Samsung Galaxy S27 Ultra может получить три камеры

Появились первые интересные подробности о дизайне будущего флагманского смартфона Samsung Galaxy S27 Ultra, который ожидается в ближайшие годы. Изображения специальных аксессуаров и чехлов, распространившиеся в интернете, раскрыли некоторые секреты конструкции блока задней камеры будущего устройства, что вызывает большой интерес у любителей технологий. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно данным иксбт.ком, в сети были опубликованы фотографии нескольких различных чехлов, предназначенных для Samsung Galaxy S27 Ultra. Эти детали гораздо точнее показывают расположение оптических модулей на задней панели устройства по сравнению с предыдущими КАД-рендерами и свидетельствуют о некоторых изменениях в конструкции.

Изменения в дизайне блока камеры

Если в первых утечках были показаны только общие контуры модуля камеры, то новые чехлы отличаются наличием отдельных специальных отверстий для каждого объектива. Это позволяет лучше понять, что находится в вертикальной овальной области справа от основных линз.

Основываясь на полученных изображениях, можно сказать, что в верхней части овального блока расположена третья камера. Также заметно, что в этом блоке имеется небольшое круглое отверстие, которое ранее было невозможно идентифицировать на простых КАД-моделях.

Технические детали и вопросы

По мнению экспертов, это небольшое круглое отверстие, скорее всего, является лазерным помощником для автофокуса. Интересно, что его отделяет от третьей камеры вспышка, что свидетельствует о том, что инженеры применили новые решения при размещении внутренних компонентов.

Тем не менее, нельзя сказать, что все образцы чехлов дают одинаковую информацию. В некоторых вариантах справа от основного блока видно только два отверстия, хотя логически там должно быть три модуля.

На данный момент остается еще много вопросов, требующих прояснения относительно структуры блока основной камеры смартфона Samsung Galaxy S27 Ultra. Несмотря на это, исходя из имеющихся изображений, уже сейчас можно предположить, что будущий флагман будет оснащен тремя основными модулями камер.

SamsungGalaxy S27 UltraСмартфоныТехнологииГаджеты
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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