Успех флагмана iQOO 16 на рынке и его технические возможности

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Успех флагмана iQOO 16 на рынке и его технические возможности

Новый флагманский смартфон iQOO 16 в первый же день продаж добился огромного успеха на китайском рынке, став абсолютным бестселлером среди Андроид-устройств. По данным иксбт.ком, гаджет продемонстрировал беспрецедентный спрос среди покупателей, обойдя всех последних конкурентов. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Согласно информации, предоставленной известным инсайдером Digital Chat Station, iQOO 16 занял лидирующие позиции по объему продаж на трех крупнейших китайских платформах электронной коммерции — Таобао, Тмалл и Дуйин. Этот показатель свидетельствует о явном превосходстве нового устройства над другими Андроид-флагманами, представленными в текущем году.

Рекордные показатели экрана смартфона

Одной из ключевых особенностей устройства является его уникальный дисплей. В модели iQOO 16 впервые в истории реализован экран с разрешением 2К и частотой обновления 165 Hz. Панель Samsung М16 и технология 2К ЛЭАД 2.0 обеспечивают яркость 1250 нит в обычном режиме, более 2800 нит по всей площади экрана и локальную пиковую яркость до 10 000 нит.

Что касается производительности, смартфон также является лидером в своем классе. Он оснащен мощным процессором Snapdragon 8 Элите Экстреме Ген 6 и специальным игровым чипом К4. Этот аппаратный комплекс успешно выполняет трассировку лучей (рай тракинг), обеспечивает сверхвысокое разрешение и генерацию кадров одновременно.

Игровые возможности и передовые технологии

Специальные функции для мобильных геймеров включают К-флекс, частоту обновления 165 Hz, 4Д-вибрацию, а также эмулятор ПК для игр уровня ААА. Кроме того, устройство поддерживает запись видео в формате 8К.

Модуль камеры также соответствует высоким стандартам. Смартфон оснащен тремя сенсорами по 50 Мп каждый: основной камерой с матрицей 1/1,3 дюйма, широкоугольным объективом и Sony ИМКс882 с 3-кратным зумом. Кроме того, устройство поддерживает технологию Супер Лигхт анд Шадов ХДР.

За качество звука отвечают симметричные динамики Pro 1511, а за автономность — огромный аккумулятор емкостью 8400 mAh и технология быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Корпус полностью защищен от воды и пыли по современному стандарту ИП69.

iQOO 16СмартфоныAndroidГаджетыКитайский рынок
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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