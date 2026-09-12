Samsung Galaxy А08 поступил в продажу: аккумулятор 6000 мА·ч и камера 50 Мп

·38·Технологии
Samsung Galaxy А08 поступил в продажу: аккумулятор 6000 мА·ч и камера 50 Мп

Новинка бюджетной серии от компании Samsung, Samsung Galaxy А08 поступил в продажу раньше ожидаемой презентации. Согласно данным иксбт.ком, устройство появилось в каталоге одного из местных интернет-магазинов в ОАЭ и стало доступно для покупателей. Об этом сообщает Иксбт.ком.

На данный момент на рынке ОАЭ продается базовая версия смартфона с 4 GB RAM и 64 GB встроенной памяти. Его стоимость составляет около 625 дирхамов или 170 долларов США. Такая цена делает устройство более доступным и привлекательным для массового покупателя.

Основные технические характеристики и возможности

Модель нового поколения получила ряд улучшений по сравнению с предшественником. В частности, Samsung Galaxy А08 оснащен большим 6,7-дюймовым экраном с разрешением 1600 × 720 пикселей и частотой обновления 90 Hz. Фронтальная камера базируется на 8-мегапиксельном сенсоре.

На задней панели расположен основной двойной модуль камеры, включающий 50-мегапиксельный главный датчик и 2-мегапиксельный вспомогательный сенсор. Такой набор камер позволяет качественно выполнять повседневные задачи по фотосъемке.

Новости об аккумуляторе и производительности

Одной из ключевых особенностей устройства является его аккумулятор. Согласно источнику, емкость батареи по сравнению с предыдущей моделью Samsung Galaxy А07 была увеличена на 20 процентов и достигла 6000 мА·ч. Также поддерживается технология проводной зарядки мощностью 25 В.

Что касается производительности, в описании магазина указан неизвестный восьмиядерный процессор с максимальной частотой 2,2 GHz. Однако ранее появлялась информация о том, что в этом смартфоне будет установлен процессор MediaTek Хелио Г99.

Толщина корпуса смартфона составляет всего 8 миллиметров. Для удобства пользователей предусмотрен слот для двух СИМ-карт, а корпус имеет класс защиты ИП64 от пыли и брызг.

SamsungGalaxy A08СмартфоныТехнологииГаджеты
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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