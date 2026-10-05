Украина работает над созданием собственного аналога Starlink

Украина запустила проект по созданию собственной национальной спутниковой системы, и эта инициатива пока находится на начальной стадии. Об этом руководство Украины сообщило на совместной пресс-конференции с канцлером Германии, передает иксбт.ком. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает Иксбт.ком.

На данный момент официальные ведомства не раскрыли технических подробностей проекта и сроков его реализации. В частности, остается неизвестным, как именно будет осуществляться вывод спутников на орбиту и какие ресурсы будут для этого привлечены.

Политическое решение и технологический фон

Согласно источнику топвар.ру, решение о разработке данного проекта было принято на фоне политических изменений в США, а также после того, как Elon Musk и Дональд Трамп не дали разрешения украинской стороне использовать систему Starlink для нанесения ударов вглубь территории России. Эта ситуация подтолкнула Киев к поиску путей создания собственной инфраструктуры связи.

Для справки, Starlink — это глобальная система спутникового интернета, разработанная и управляемая американской компанией SpaceX, которая широко используется по всему миру. В то же время другие страны региона также развивают подобные проекты. В частности, сообщается, что в России компания «Бюро 1440» формирует низкоорбитальную систему спутниковой связи под названием «Рассвет».

Значение спутниковой связи

Услуги спутниковой связи в Украине в настоящее время пользуются очень высоким спросом. Подобные технологии играют важную роль не только в стратегических отраслях, но и в обеспечении населения интернетом.

По прогнозам компании Веон, аудитория пользователей услуг Starlink в Украине к концу текущего года могла достичь примерно 12 миллионов человек. Это показывает, насколько высока потребность страны в современных технологиях связи.

Создание новой национальной спутниковой системы может стать важным шагом в обеспечении безопасности и независимости связи Украины в будущем, однако успех проекта будет зависеть от его технических и финансовых возможностей.