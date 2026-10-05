В космосе сделан новый снимок спутников Starlink В3

·29·Технологии
В космосе сделан новый снимок спутников Starlink В3

Спутники Starlink В3 нового поколения, выведенные на орбиту компанией SpaceX, начали активно повышать высоту для выполнения своих задач. Согласно данным иксбт.ком, первый снимок этих огромных устройств в космосе был успешно получен, а их движение взято под контроль специалистами. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Сообщается, что первые аппараты Starlink В3, отправленные в космос в рамках 14-го испытательного полета ракеты Starship, спустя примерно неделю после запуска смогли выйти на промежуточную орбиту. Они поднялись на 19 километров от своей начальной точки и в настоящее время движутся на высоте около 295 километров. Кроме того, еще четыре аппарата продолжают процесс самостоятельного выхода на необходимую высоту.

Аргоновые двигатели и их особенности

Известный астрофизик Джонатан Макдауэлл отмечает, что относительно медленное движение спутников и постепенное увеличение высоты напрямую связаны с их техническим устройством. Дело в том, что данные устройства используют специальные электрические двигатели Холла, работающие на аргоне.

Хотя эти двигатели обладают высокой эффективностью, их тяга считается довольно низкой. По этой причине процесс изменения орбиты занимает больше времени по сравнению с традиционными химическими двигателями. Тем не менее, аргоновая технология имеет важное значение для обеспечения долгосрочных и экономичных полетов в будущем.

Первый снимок в космосе и его значение

Параллельно с орбитальными процессами компания ХЭО 30 сентября представила первый снимок аппарата Starlink В3 в космосе. Изображение было получено с помощью другого спутника с расстояния 230 километров, при этом разрешение составило около 34 сантиметров на пиксель.

На полученных кадрах можно отчетливо разглядеть основной корпус спутника нового поколения и две развернутые солнечные панели. По словам специалистов ХЭО, устройство Starlink находилось в ожидаемой ориентации, предназначенной для этапа подъема орбиты.

Период испытаний и планы на будущее

В будущем, по мере приближения аппаратов Starlink В3 к своим постоянным рабочим орбитам, сеть ХЭО сможет наблюдать за ними еще более детально. Это предоставит ценные данные для подробного изучения движений спутников нового типа.

Стоит отметить, что в настоящее время первая группа Starlink В3 имеет статус экспериментальной. Федеральная комиссия по связи США (ФКК) разрешила SpaceX проводить эти испытания в течение 60 дней. Поэтому данные устройства пока не используются для предоставления коммерческих интернет-услуг обычным абонентам.

StarlinkSpaceXКосмосТехнологииСпутники
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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