SpaceX заказала оборудование у британской компании Филтроник на 68 миллионов долларов

·4·Технологии
SpaceX заказала оборудование у британской компании Филтроник на 68 миллионов долларов

Космическая компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, продолжает активно расширять свою глобальную спутниковую сеть Starlink. Согласно данным иксбт.ком, в рамках этого масштабного процесса британская компания Филтроник получила крупнейший единовременный заказ в своей истории. Общая стоимость контракта, подписанного между сторонами, составляет 68,1 миллиона долларов. Об этом сообщает Иксбт.ком.

В рамках этой крупной финансовой сделки Филтроник поставит для SpaceX усилители мощности на нитриде галлия (GaN) Керус Э-Банд, предназначенные для высокочастотных систем связи. Эти твердотельные усилители мощности (ССПА) играют важную роль в дальнейшем улучшении работы орбитальной группировки и повышении скорости интернета.

Технологическое преимущество и сроки поставок

Эксперты отмечают, что данный контракт наглядно демонстрирует растущую роль технологии GaN в высокопроизводительных спутниковых системах связи. Кроме того, это соглашение укрепит лидирующие позиции Филтроник в данном направлении.

Согласно заявлению компании, поставки новой серии устройств запланированы на 2028 финансовый год. Процесс будет проходить поэтапно и должен завершиться к началу 2029 года. Это обеспечит британскому производителю стабильный портфель заказов на ближайшие годы.

Стратегическое партнерство и значение для отрасли

Напомним, что около года назад Филтроник получила от SpaceX первый пробный заказ на оборудование Э-Банд GaN ССПА. После этого предприятие значительно расширило свои производственные мощности и работало над укреплением своих позиций на международном рынке. Новый крупный контракт на практике доказал правильность выбранной стратегии.

Это соглашение имеет большое значение не только для Филтроник, но и для всей космической отрасли Великобритании. Причина в том, что передовые технологии, разработанные британскими инженерами, напрямую используются в сети Starlink — одной из крупнейших спутниковых систем связи в мире.

SpaceXStarlinkFiltronicТехнологииКосмос
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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