Кто в Узбекистане получает больше всего и каков средний доход?

В Узбекистане среднемесячная заработная плата составила 7,1 млн сумов. В отчетном периоде номинальная зарплата выросла на 18,4%, а реальная зарплата с учетом инфляции — на 10,9%.

Самая высокая средняя зарплата зафиксирована в финансовой сфере — 19,1 млн сумов. На втором месте находится сфера связи, где средняя зарплата составляет 17,4 млн сумов.

Самые низкие показатели отмечены в сельском хозяйстве и сфере социальных услуг. В частности, средняя зарплата в сельском хозяйстве составила 3,5 млн сумов, а в социальных услугах — 4,7 млн сумов.

Если рассчитать среднюю зарплату исходя из 22 рабочих дней и 8-часового рабочего дня, то дневной доход составит примерно 322,7 тыс. сумов, а часовой доход — 40,3 тыс. сумов.

Кроме того, по расчетам, средняя зарплата составляет около 672 сумов в минуту и почти 11,2 сума в секунду.