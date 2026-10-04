Кто в Узбекистане получает больше всего и каков средний доход?

·81·Узбекистан
Кто в Узбекистане получает больше всего и каков средний доход?

В Узбекистане среднемесячная заработная плата составила 7,1 млн сумов. В отчетном периоде номинальная зарплата выросла на 18,4%, а реальная зарплата с учетом инфляции — на 10,9%.

Самая высокая средняя зарплата зафиксирована в финансовой сфере — 19,1 млн сумов. На втором месте находится сфера связи, где средняя зарплата составляет 17,4 млн сумов.

Самые низкие показатели отмечены в сельском хозяйстве и сфере социальных услуг. В частности, средняя зарплата в сельском хозяйстве составила 3,5 млн сумов, а в социальных услугах — 4,7 млн сумов.

Если рассчитать среднюю зарплату исходя из 22 рабочих дней и 8-часового рабочего дня, то дневной доход составит примерно 322,7 тыс. сумов, а часовой доход — 40,3 тыс. сумов.

Кроме того, по расчетам, средняя зарплата составляет около 672 сумов в минуту и почти 11,2 сума в секунду.

Экономика Узбекистанасреднемесячная заработная платаАгентство статистики
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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