Стартап ПиксВерсе привлек 439 миллионов долларов и получил статус «единорога»

На рынке технологий создания видео с помощью искусственного интеллекта появляется новый лидер. Сингапурский стартап ПиксВерсе объявил об успешном завершении раунда инвестиций серии К, в ходе которого было привлечено 439 миллионов долларов. По сообщению TechCrunch, после этого финансового вливания рыночная стоимость компании превысила 2 миллиарда долларов, и она официально получила статус «единорога» (стартап с оценкой более 1 миллиарда долларов). Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Компания ПиксВерсе была основана в 2023 году Ван Чанху (Ванг Чангху) и Джейденом Се (Джаден Ксие). Стоит отметить, что Ван Чанху ранее работал в БйтеДанке в области компьютерного зрения (компутер висион) и сыграл важную роль в разработке технологий визуального распознавания для платформы TikTok. Этот опыт сегодня служит основой для точности и качества моделей ПиксВерсе.

В инвестиционном раунде приняли участие крупнейшие мировые технологические гиганты и венчурные фонды, включая Алибаба, Лоллапалуза Капитал, Ивй Капитал и Мирае Ассет. Привлеченные средства будут направлены на глобальное расширение компании и усиление исследований в области «мировых моделей» (ворлд моделс) на базе искусственного интеллекта.

Различные модели для профессионального и бытового использования

Чтобы укрепить свои позиции на рынке, ПиксВерсе предлагает пользователям модели трех направлений:

В-Сериес: Видеомодель, предназначенная для обычных потребителей и разработчиков, интегрирующих решение через API.

Видеомодель, предназначенная для обычных потребителей и разработчиков, интегрирующих решение через API. К-Сериес: Модель, обеспечивающая высококачественные рабочие процессы для профессиональной киноиндустрии и создания рекламных роликов.

Модель, обеспечивающая высококачественные рабочие процессы для профессиональной киноиндустрии и создания рекламных роликов. Р-Сериес: Специальные мировые модели, предназначенные для игровой индустрии и создания виртуальных миров.

По словам представителей компании, с помощью их инструмента можно создавать видео в разрешении 4К с качественным звуковым сопровождением. В настоящее время на платформе зарегистрировано более 150 миллионов пользователей, а ежемесячно сервисом активно пользуются около 15 миллионов человек. Стартап также предложил конкурентоспособную ценовую политику: одна минута создания видео из изображения обходится примерно в 4,80 доллара.

Один из основателей ПиксВерсе Джейден Се, говоря о конкуренции на рынке, отметил, что OpenAI временно приостановила проект Sora, а такие гиганты, как Meta и Тенкент, пока не могут представить видеомодели высокого качества. По его мнению, на рынке осталось лишь несколько компаний, способных соответствовать стандартам качества, и ПиксВерсе — одна из них.

Основным преимуществом стартапа называют не объем базы данных, а метод их маркировки (лабелинг). Технологии визуального анализа, применявшиеся в TikTok, пригодились и здесь. Это позволяет искусственному интеллекту точнее понимать каждый элемент видео и выдавать результат, максимально соответствующий запросу пользователя.

В будущем ПиксВерсе планирует стать важным инструментом не только для создателей развлекательного контента, но и для маркетинга, образования и корпоративного сектора. Для творческих людей и создателей видеоконтента развитие таких платформ открывает возможность создавать высококачественные визуальные продукты быстрее и дешевле.