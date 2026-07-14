Стартап ПиксВерсе привлек 439 миллионов долларов и получил статус «единорога»

·28·Технологии
Стартап ПиксВерсе привлек 439 миллионов долларов и получил статус «единорога»

На рынке технологий создания видео с помощью искусственного интеллекта появляется новый лидер. Сингапурский стартап ПиксВерсе объявил об успешном завершении раунда инвестиций серии К, в ходе которого было привлечено 439 миллионов долларов. По сообщению TechCrunch, после этого финансового вливания рыночная стоимость компании превысила 2 миллиарда долларов, и она официально получила статус «единорога» (стартап с оценкой более 1 миллиарда долларов). Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Компания ПиксВерсе была основана в 2023 году Ван Чанху (Ванг Чангху) и Джейденом Се (Джаден Ксие). Стоит отметить, что Ван Чанху ранее работал в БйтеДанке в области компьютерного зрения (компутер висион) и сыграл важную роль в разработке технологий визуального распознавания для платформы TikTok. Этот опыт сегодня служит основой для точности и качества моделей ПиксВерсе.

В инвестиционном раунде приняли участие крупнейшие мировые технологические гиганты и венчурные фонды, включая Алибаба, Лоллапалуза Капитал, Ивй Капитал и Мирае Ассет. Привлеченные средства будут направлены на глобальное расширение компании и усиление исследований в области «мировых моделей» (ворлд моделс) на базе искусственного интеллекта.

Различные модели для профессионального и бытового использования

Чтобы укрепить свои позиции на рынке, ПиксВерсе предлагает пользователям модели трех направлений:

  • В-Сериес: Видеомодель, предназначенная для обычных потребителей и разработчиков, интегрирующих решение через API.
  • К-Сериес: Модель, обеспечивающая высококачественные рабочие процессы для профессиональной киноиндустрии и создания рекламных роликов.
  • Р-Сериес: Специальные мировые модели, предназначенные для игровой индустрии и создания виртуальных миров.
По словам представителей компании, с помощью их инструмента можно создавать видео в разрешении 4К с качественным звуковым сопровождением. В настоящее время на платформе зарегистрировано более 150 миллионов пользователей, а ежемесячно сервисом активно пользуются около 15 миллионов человек. Стартап также предложил конкурентоспособную ценовую политику: одна минута создания видео из изображения обходится примерно в 4,80 доллара.

Один из основателей ПиксВерсе Джейден Се, говоря о конкуренции на рынке, отметил, что OpenAI временно приостановила проект Sora, а такие гиганты, как Meta и Тенкент, пока не могут представить видеомодели высокого качества. По его мнению, на рынке осталось лишь несколько компаний, способных соответствовать стандартам качества, и ПиксВерсе — одна из них.

Основным преимуществом стартапа называют не объем базы данных, а метод их маркировки (лабелинг). Технологии визуального анализа, применявшиеся в TikTok, пригодились и здесь. Это позволяет искусственному интеллекту точнее понимать каждый элемент видео и выдавать результат, максимально соответствующий запросу пользователя.

В будущем ПиксВерсе планирует стать важным инструментом не только для создателей развлекательного контента, но и для маркетинга, образования и корпоративного сектора. Для творческих людей и создателей видеоконтента развитие таких платформ открывает возможность создавать высококачественные визуальные продукты быстрее и дешевле.

PixVerseИскусственный ИнтеллектСтартапAlibabaТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Стратегия Uber: почему компания не хочет становиться «суперприложением для всего»?Стратегия Uber: почему компания не хочет становиться «суперприложением для всего»?Сегодня, 05:51Какая видеокарта нужна для Ассассин'с Крид Блак Флаг Ресйнкед? Результаты тестовКакая видеокарта нужна для Ассассин'с Крид Блак Флаг Ресйнкед? Результаты тестовСегодня, 05:29Кс изменила алгоритмы: теперь платформа станет менее «токсичной»Кс изменила алгоритмы: теперь платформа станет менее «токсичной»Сегодня, 04:54Новый гигант в мире AI: Нус Ресеарч оценивается в 1,5 миллиарда долларовНовый гигант в мире AI: Нус Ресеарч оценивается в 1,5 миллиарда долларовСегодня, 04:52Сотрудничество Tesla и Samsung: новые чипы AI5 готовы конкурировать с NVIDIAСотрудничество Tesla и Samsung: новые чипы AI5 готовы конкурировать с NVIDIAСегодня, 03:51Lenovo представила компактный и мощный мини-ПК ТинкКентре нео 50к Ген 6Lenovo представила компактный и мощный мини-ПК ТинкКентре нео 50к Ген 6Сегодня, 03:30
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли