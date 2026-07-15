Apple запускает свой ИИ на китайском рынке: партнерство с Алибаба

·37·Технологии
Apple запускает свой ИИ на китайском рынке: партнерство с Алибаба

Компания Apple сделала важный шаг по выводу своей генеративной системы искусственного интеллекта Apple Intelligence на китайский рынок. Как сообщает агентство Reuters, Администрация киберпространства Китая (КАК) разрешила использование сервисов Apple. В рамках этого соглашения Apple интегрирует модель искусственного интеллекта Qwen от компании Алибаба в свои операционные системы iOS, iPadOS, macOS и висионОС. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Это партнерство является стратегически важным для Apple, поскольку Китай остается одним из крупнейших и наиболее прибыльных рынков для компании. Во втором квартале текущего года продажи Apple в Китае выросли на 28 процентов, составив 20,5 миллиарда долларов. Кроме того, в результате недавних крупных скидок и фестивалей покупок смартфоны iPhone вновь поднялись на второе место на рынке страны.

Трудности при выборе местного партнера

Процесс внедрения системы Apple Intelligence в Китае проходил непросто. Изначально появлялись сообщения о том, что компания вела переговоры с Баиду, однако возникли проблемы с адаптацией моделей к требованиям местных пользователей. Также сообщалось, что рассматривались возможности сотрудничества с другими крупными технологическими гигантами, такими как DeepSeek и БйтеДанке.

Из-за этих поисков и переговоров выход функций Apple Intelligence, дебютировавших в 2024 году, на китайский рынок немного задержался. В конечном итоге соглашение, достигнутое с Алибаба, открывает путь к предоставлению на устройствах Apple передовых возможностей, таких как понимание и создание текста и изображений.

Алибаба и реакция рынка

Представители Алибаба в заявлении телеканалу КНБК подтвердили, что модель Qwen будет полностью интегрирована в экосистему Apple Intelligence. Хотя точные сроки не разглашаются, эта новость оказала положительное влияние на финансовые рынки. В частности, акции Алибаба на биржах США перед началом торгов выросли на 4 процента, а позже — более чем на 6 процентов.

Согласно китайскому законодательству, иностранные компании обязаны использовать местные лицензированные модели для предоставления услуг искусственного интеллекта на своих устройствах. Сотрудничество Apple и Алибаба является не только технологической инновацией, но и свидетельством того, что Apple нашла общий язык с регулирующими органами Китая и укрепляет свои позиции.

AppleAlibabaiPhoneИскусственный ИнтеллектКитай
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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