Apple Intelligence выходит на рынок Китая: подтверждено партнерство с Алибаба и Баиду

·23·Технологии
Apple Intelligence выходит на рынок Китая: подтверждено партнерство с Алибаба и Баиду

Корпорация Apple достигла важных соглашений по запуску своей технологии искусственного интеллекта Apple Intelligence на рынке Китая. Управление по вопросам киберпространства Китая (КАК) разрешило предоставление данных услуг на территории страны. Этот шаг имеет решающее значение для Apple в плане сохранения позиций и повышения конкурентоспособности на одном из крупнейших рынков смартфонов в мире. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Согласно сообщениям изданий Reuters и TechCrunch, Apple интегрирует модели искусственного интеллекта местных гигантов — Алибаба и Баиду — в свои операционные системы iOS, iPadOS, macOS и висионОС. В частности, модель Qwen AI, разработанная Алибаба, обеспечит функции анализа и создания текста и изображений на устройствах Apple. Представители Баиду также официально подтвердили, что работают с Apple над специальными возможностями для китайских пользователей.

Стратегическое значение локального партнерства

Согласно законодательству Китая, услуги искусственного интеллекта, предоставляемые иностранными компаниями, должны проходить строгую проверку местными регуляторами и соответствовать требованиям безопасности данных. Несмотря на глобальный дебют функций Apple Intelligence в 2024 году, именно эти регуляторные процессы стали причиной задержки запуска в Китае. Сотрудничество с местными провайдерами стало для Apple единственным способом обойти эти барьеры.

По имеющимся данным, Apple не ограничивается только Алибаба и Баиду, изучая возможности интеграции с другими крупными технологическими компаниями, такими как DeepSeek и БйтеДанке. Это послужит дальнейшему обогащению экосистемы устройств Apple в Китае и предоставит пользователям передовые локализованные сервисы.

Экономические показатели и доля рынка

Рынок Китая является стратегически важным для Apple. Во втором квартале текущего года продажи компании в этом регионе составили 20,5 миллиарда долларов, что на 28 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Благодаря недавним крупным скидкам и акциям, смартфоны iPhone снова поднялись на второе место на рынке смартфонов Китая.

Внедрение системы Apple Intelligence предоставит следующие возможности:

  • Редактирование текстов и сокращение их содержания;
  • Генерация и обработка изображений;
  • Более интеллектуальное и естественное общение голосового помощника Siri;
  • Глубокая интеграция с местными сервисами и приложениями.

Хотя Алибаба и Apple пока не раскрыли точные сроки сотрудничества, ожидается, что процесс интеграции будет представлен пользователям в ближайшие месяцы. Данное соглашение еще раз доказывает стремление Apple укрепить свои позиции в глобальной гонке искусственного интеллекта, особенно на рынках со сложным регулированием.

AppleИскусственный ИнтеллектiPhoneAlibabaТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Honor выпускает первый в мире смартфон с робо-камеройHonor выпускает первый в мире смартфон с робо-камеройСегодня, 18:56Искусственный интеллект повышает скорость мобильного интернета: оператор Т2 запустил новую системуИскусственный интеллект повышает скорость мобильного интернета: оператор Т2 запустил новую системуСегодня, 18:23Технологии искусственного интеллекта Yandex получили международный сертификат безопасностиТехнологии искусственного интеллекта Yandex получили международный сертификат безопасностиСегодня, 17:54Илон Маск строит крупнейший в мире завод по производству чипов: ASML начала подстраиваться под негоИлон Маск строит крупнейший в мире завод по производству чипов: ASML начала подстраиваться под негоСегодня, 17:24КАТЛ построит в Европе масштабные натрий-ионные системы хранения энергииКАТЛ построит в Европе масштабные натрий-ионные системы хранения энергииСегодня, 16:59Стартап Аина привлек 5,5 млн долларов на создание новых устройств для управления АИ-агентамиСтартап Аина привлек 5,5 млн долларов на создание новых устройств для управления АИ-агентамиСегодня, 16:55
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли