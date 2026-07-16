Apple Intelligence выходит на рынок Китая: подтверждено партнерство с Алибаба и Баиду

Корпорация Apple достигла важных соглашений по запуску своей технологии искусственного интеллекта Apple Intelligence на рынке Китая. Управление по вопросам киберпространства Китая (КАК) разрешило предоставление данных услуг на территории страны. Этот шаг имеет решающее значение для Apple в плане сохранения позиций и повышения конкурентоспособности на одном из крупнейших рынков смартфонов в мире. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Согласно сообщениям изданий Reuters и TechCrunch, Apple интегрирует модели искусственного интеллекта местных гигантов — Алибаба и Баиду — в свои операционные системы iOS, iPadOS, macOS и висионОС. В частности, модель Qwen AI, разработанная Алибаба, обеспечит функции анализа и создания текста и изображений на устройствах Apple. Представители Баиду также официально подтвердили, что работают с Apple над специальными возможностями для китайских пользователей.

Стратегическое значение локального партнерства

Согласно законодательству Китая, услуги искусственного интеллекта, предоставляемые иностранными компаниями, должны проходить строгую проверку местными регуляторами и соответствовать требованиям безопасности данных. Несмотря на глобальный дебют функций Apple Intelligence в 2024 году, именно эти регуляторные процессы стали причиной задержки запуска в Китае. Сотрудничество с местными провайдерами стало для Apple единственным способом обойти эти барьеры.

По имеющимся данным, Apple не ограничивается только Алибаба и Баиду, изучая возможности интеграции с другими крупными технологическими компаниями, такими как DeepSeek и БйтеДанке. Это послужит дальнейшему обогащению экосистемы устройств Apple в Китае и предоставит пользователям передовые локализованные сервисы.

Экономические показатели и доля рынка

Рынок Китая является стратегически важным для Apple. Во втором квартале текущего года продажи компании в этом регионе составили 20,5 миллиарда долларов, что на 28 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Благодаря недавним крупным скидкам и акциям, смартфоны iPhone снова поднялись на второе место на рынке смартфонов Китая.

Внедрение системы Apple Intelligence предоставит следующие возможности:

Редактирование текстов и сокращение их содержания;

Генерация и обработка изображений;

Более интеллектуальное и естественное общение голосового помощника Siri;

Глубокая интеграция с местными сервисами и приложениями.

Хотя Алибаба и Apple пока не раскрыли точные сроки сотрудничества, ожидается, что процесс интеграции будет представлен пользователям в ближайшие месяцы. Данное соглашение еще раз доказывает стремление Apple укрепить свои позиции в глобальной гонке искусственного интеллекта, особенно на рынках со сложным регулированием.