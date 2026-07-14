Компания TCL запустила технологию печати ОЛЭД-панелей на принтере

·20·Технологии
Компания TCL запустила технологию печати ОЛЭД-панелей на принтере

В мире технологий отображения произошел революционный сдвиг: крупный китайский технологический гигант TCL объявил о готовности к массовому производству первых ОЛЭД-панелей, созданных методом ИДжП (Инкджет Принтинг). Эта технология позволяет «печатать» дисплеи не традиционным способом, а с помощью специальных струйных принтеров, что, как ожидается, значительно снизит себестоимость производства. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По словам представителей компании, ОЛЭД-панели нового типа успешно прошли все внутренние сертификации, и заводские линии готовы к работе на полную мощность. Эта технология изучалась теоретически на протяжении многих лет, но TCL стала одним из первых производителей, выведших её на коммерческий уровень.

Технические возможности новой технологии

На первом этапе будет производиться панель с диагональю 27 дюймов, предназначенная в основном для профессиональных мониторов и высококлассных игровых устройств. Дисплей имеет классическую структуру субпикселей РГБ, что обеспечивает высочайшее качество изображения. Согласно данным иксбт.ком, новая панель обладает следующими техническими характеристиками:

  • высокое разрешение 4К УХД (3840кс2160);
  • частота обновления 120 Hz;
  • яркость 300 нит в режиме СДР;
  • охват 99% цветового пространства ДКИ-П3.
Эти показатели свидетельствуют о том, что новые мониторы станут отличным решением не только для повседневного использования, но и для дизайнеров и видеомонтажеров, работающих с точной цветопередачей.

В чем преимущества технологии ИДжП?

В традиционном производстве OLED используются сложные и дорогие металлические маски, называемые ФММ (Фине Метал Маск). В этом процессе расходуется большое количество органических материалов. В технологии ИДжП специальные принтеры наносят органический материал в виде раствора точно в заданные ячейки. Этот метод сокращает расход сырья и повышает эффективность производства.

На рынке Узбекистана бренд TCL хорошо известен своими доступными и качественными телевизорами. Популяризация новой технологии может привести к снижению цен на устройства с ОЛЭД-экранами в будущем. Это сделает высококачественные дисплеи еще более доступными для местных потребителей.

По мнению экспертов, экраны, напечатанные на принтере, открывают новую эру в индустрии дисплеев. Если TCL успешно масштабирует эту технологию, в ближайшие годы можно ожидать появления более дешевых ОЛЭД-панелей для смартфонов и ноутбуков.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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