Apple раскрыла особенности экрана складного iPhone Дуо

·4·Технологии
Apple раскрыла особенности экрана складного iPhone Дуо

Американский технологический гигант Apple прокомментировал активные обсуждения вокруг своего будущего складного смартфона — модели iPhone Дуо. Согласно данным иксбт.ком, если складка на внутреннем экране устройства начнет доставлять неудобства пользователю, ее можно будет обновить путем замены специального защитного слоя. Об этом сообщает Иксбт.ком со ссылкой на источник.

Вице-президент Apple по разработке аппаратного обеспечения Кейт Бержерон подтвердила, что конструкция нового устройства призвана обеспечить дополнительные удобства для пользователей. Специалисты долгое время работали над созданием особого нанокристаллического покрытия для складных экранов.

Возможности дисплея и защитный слой

Этот наноструктурный защитный слой нанесен поверх 7,6-дюймового гибкого ОЛЭД-дисплея и выполняет функцию снижения бликов, а также визуального скрытия линии сгиба в центральной части панели. По словам представителей компании, данное покрытие обладает высокой прочностью, однако со временем место сгиба может стать заметным.

Если это состояние вызывает у пользователя дискомфорт, он сможет заменить защитный слой на новый. В частности, для клиентов в США, имеющих подписку АпплеКаре+, стоимость данной процедуры составит всего 20 долларов США.

Технические характеристики и дизайн корпуса

Внутренний экран Супер Ретина КсДР смартфона имеет разрешение 1878 × 2670 пикселей и плотность 430 пикселей на дюйм. Внешняя панель имеет размер 5,4 дюйма, разрешение 1398 × 2034 пикселя и плотность 460 п/д. Оба дисплея поддерживают адаптивную частоту обновления до 120 Hz с технологией ПроМотион, а также функции ХДР и Труе Тоне.

Пиковая яркость дисплея устройства составляет 3000 нит, а коэффициент контрастности — 2 000 000:1. Корпус iPhone Дуо выполнен из прочного титана, а передняя и задняя панели защищены стеклом Керамик Шиелд. Толщина устройства в разложенном состоянии составляет 5,2 мм, в сложенном — 11,3 мм, вес равен 254 граммам.

AppleiPhone DuoСмартфонТехнологииOLED
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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