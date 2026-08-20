Samsung представила первую в мире ОЛЭД-панель с частотой 300 Гс

Южнокорейский технологический гигант Samsung представил свои последние разработки на выставке ИМИД 2026 в городе Пусан. Среди новинок особого внимания заслужила уникальная 16-дюймовая ОЛЭД-панель для ноутбуков с частотой обновления 300 Гс. По данным иксбт.ком, это первое решение, не имеющее аналогов на рынке. Об этом иксбт.ком сообщает .

Ожидается, что эта передовая технология дисплеев станет важным прорывом на рынке устройств, требующих высокой производительности и превосходного качества изображения. Хотя технические подробности о новой панели пока ограничены, эксперты оценивают её как важный шаг в эволюции современных мобильных технологий.

Технические характеристики и возможности

Согласно данным, раскрытым во время презентации, ОЛЭД-дисплей нового поколения имеет диагональ 16 дюймов и поддерживает широкий формат с соотношением сторон 16:9. Также подтверждено, что экран обеспечивает высокое разрешение 2,5К.

Производитель пока не сообщил точные показатели яркости дисплея. Однако, учитывая, что экран создан на принципиально новой технологической базе, можно предположить, что проблем с яркостью и цветопередачей не возникнет.

Новые возможности для геймеров

Эти высокотехнологичные экраны в первую очередь предназначены для передовых игровых ноутбуков последнего поколения. Частота обновления 300 Гс обеспечивает исключительно плавное изображение в динамичных сценах, что даёт значительное преимущество поклонникам киберспорта и игр с быстрым движением.

Однако Samsung пока официально не сообщила, когда первые коммерческие продукты с такими экранами поступят в продажу и какие бренды будут использовать эти панели.