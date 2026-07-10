Цена самого мощного MacBook Pro достигла рекордного уровня: модель М5 Max теперь стоит дороже 10 000 долларов

·3·Технологии
Цена самого мощного MacBook Pro достигла рекордного уровня: модель М5 Max теперь стоит дороже 10 000 долларов

Компания Apple в очередной раз повысила цены на свои самые производительные ноутбуки. После последних изменений стоимость MacBook Pro в максимальной конфигурации превысила психологическую отметку в 10 000 долларов. Эта ситуация вызывает широкие обсуждения среди профессиональных пользователей и энтузиастов технологий, так как цена устройства значительно выросла за короткий промежуток времени. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает издание.

Как сообщает издание иксбт.ком, топовая версия ноутбука MacBook Pro, оснащенная процессором М5 Max, подорожала уже во второй раз. Ранее цена этого устройства составляла 9 200 долларов. Теперь же покупателям придется заплатить за данную модель не менее 10 000 долларов. Если пользователь выберет специальное защитное стекло для экрана, цена может вырасти до 10 150 долларов.

Причины резкого роста цен

Аналитики отмечают, что цена на ноутбуки Apple выросла в два этапа в общей сложности на 3 000 долларов, или почти на 40 процентов. Основной причиной такого резкого роста является удорожание комплектующих на мировом рынке, в частности оперативной и постоянной памяти. Использование Apple компонентов высочайшего качества в своих премиальных моделях напрямую ведет к увеличению стоимости.

MacBook Pro в топовой конфигурации обладает впечатляющими техническими характеристиками. Он оснащен 128 GB оперативной памяти (RAM) и огромным ССД-накопителем объемом 8 TB. Такие ресурсы предназначены в основном для специалистов, занимающихся сложным 3Д-моделированием, монтажом видео в формате 8К и работой с алгоритмами AI.

Рынок Узбекистана и глобальные тенденции

В Узбекистане спрос на продукцию Apple всегда был стабильно высоким. Однако цена в 10 000 долларов делает этот ноутбук на местном рынке эксклюзивным продуктом, предназначенным для очень узкого круга пользователей. Для сравнения, на эту сумму на автомобильном рынке Узбекистана можно приобрести седан среднего класса.

Стоит также отметить, что Apple пересматривает цены не только на ноутбуки, но и на планшеты и другие персональные компьютеры. Ценовая политика компании показывает адаптацию к инфляции в мировой экономике и росту логистических затрат. Не исключено, что в будущем и другие технологические гиганты также повысят цены на свои устройства.

Подводя итог, можно сказать, что MacBook Pro с чипом М5 Max стал теперь не просто рабочим инструментом, а символом роскоши и вершины технологических достижений. Для профессиональных студий и крупных ИТ-компаний эта покупка может быть оправдана, однако для обычных пользователей ожидается смещение фокуса на более доступные модели Air или базовые версии Pro.

AppleMacBook ProM5 MaxТехнологияНархлар
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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