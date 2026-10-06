Себестоимость смартфонов Huawei резко выросла

Резкий рост цен на чипы памяти и комплектующие на мировом мобильном рынке оказывает серьезное влияние на деятельность крупных технологических компаний, включая Huawei. Согласно данным иксбт.ком, эта проблема ознаменовала период испытаний для всей отрасли, вынуждая производителей пересматривать свою ценовую политику. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Исполнительный директор Huawei Юй Чэндун отметил, что рост цен на память, необходимую для современных гаджетов, увеличил себестоимость одного устройства более чем на 200 долларов США. Это приводит к резкому увеличению расходов компании.

Влияние стоимости памяти

Поскольку многие смартфоны Huawei оснащаются модулями памяти большого объема, компания ощущает этот ценовой удар сильнее других. До последнего времени руководство компании старалось брать дополнительные расходы на себя, чтобы не менять цены на готовую продукцию для потребителей.

Однако, по мнению экспертов, сохранять такой ограниченный подход в течение долгого времени невозможно. Сообщается, что рост расходов такими темпами привел к значительному снижению общей рентабельности бизнеса.

Ценовая политика в будущем

Юй Чэндун открыто признал, что в будущем компания будет вынуждена повысить цены на свои смартфоны. По его словам, в текущих условиях обеспечение стабильности бизнеса является первоочередной задачей.

«Если мы не примем необходимые меры и продолжим нести убытки, бизнес не сможет существовать в долгосрочной перспективе. Компания должна прежде всего выжить», — отметил Юй Чэндун.

Эти изменения оказывают влияние не только на бренд Huawei, но и на всю мобильную индустрию, побуждая производителей адаптироваться к новым экономическим реалиям.