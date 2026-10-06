Себестоимость смартфонов Huawei резко выросла

·32·Технологии
Себестоимость смартфонов Huawei резко выросла

Резкий рост цен на чипы памяти и комплектующие на мировом мобильном рынке оказывает серьезное влияние на деятельность крупных технологических компаний, включая Huawei. Согласно данным иксбт.ком, эта проблема ознаменовала период испытаний для всей отрасли, вынуждая производителей пересматривать свою ценовую политику. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Исполнительный директор Huawei Юй Чэндун отметил, что рост цен на память, необходимую для современных гаджетов, увеличил себестоимость одного устройства более чем на 200 долларов США. Это приводит к резкому увеличению расходов компании.

Влияние стоимости памяти

Поскольку многие смартфоны Huawei оснащаются модулями памяти большого объема, компания ощущает этот ценовой удар сильнее других. До последнего времени руководство компании старалось брать дополнительные расходы на себя, чтобы не менять цены на готовую продукцию для потребителей.

Однако, по мнению экспертов, сохранять такой ограниченный подход в течение долгого времени невозможно. Сообщается, что рост расходов такими темпами привел к значительному снижению общей рентабельности бизнеса.

Ценовая политика в будущем

Юй Чэндун открыто признал, что в будущем компания будет вынуждена повысить цены на свои смартфоны. По его словам, в текущих условиях обеспечение стабильности бизнеса является первоочередной задачей.

«Если мы не примем необходимые меры и продолжим нести убытки, бизнес не сможет существовать в долгосрочной перспективе. Компания должна прежде всего выжить», — отметил Юй Чэндун.

Эти изменения оказывают влияние не только на бренд Huawei, но и на всю мобильную индустрию, побуждая производителей адаптироваться к новым экономическим реалиям.

HuaweiСмартфонТехнологииЭкономикаПамять
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Huawei создала чип Кирин нового поколения с помощью инновационного методаHuawei создала чип Кирин нового поколения с помощью инновационного метода2 октября 21:50Huawei Мате 90 Pro Max стал первым смартфоном с поддержкой четырех СИМ-картHuawei Мате 90 Pro Max стал первым смартфоном с поддержкой четырех СИМ-карт2 октября 10:51Представлен флагман Huawei Мате 90 Pro Max с модульной камеройПредставлен флагман Huawei Мате 90 Pro Max с модульной камерой1 октября 14:20Huawei представила пять новых смартфонов Мате 90Huawei представила пять новых смартфонов Мате 901 октября 12:23Представлена серия Huawei Мате 90, впечатлившая своими камерамиПредставлена серия Huawei Мате 90, впечатлившая своими камерами1 октября 11:56Huawei Мате 90 получит уникальный модуль для съемкиHuawei Мате 90 получит уникальный модуль для съемки29 сентября 13:30
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Рассчитано, когда на Земле закончится кислород
Рассчитано, когда на Земле закончится кислород
Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
В Узбекистане снова изменились цены на iPhone 18
В Узбекистане снова изменились цены на iPhone 18
Цены на iPhone 18 на рынке «Малика» на сегодня
Цены на iPhone 18 на рынке «Малика» на сегодня
Искусственный интеллект расшифровал тайный код эпохи Наполеона
Искусственный интеллект расшифровал тайный код эпохи Наполеона
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Сообщения о царапинах на iPhone 18 Pro Max вызвали бурные обсуждения в сети
Сообщения о царапинах на iPhone 18 Pro Max вызвали бурные обсуждения в сети
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...