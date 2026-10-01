Huawei представила пять новых смартфонов Мате 90

Компания Huawei официально расширила линейку своих флагманских устройств, представив серию Мате 90, состоящую из пяти моделей. Согласно данным иксбт.ком, в новую линейку вошли Мате 90, Мате 90 Pro, Мате 90 Pro Max, Мате 90 Pro Коллектор’с Эдитион, а также группа моделей RS Ултимате Десигн. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Все представленные смартфоны оснащены высококачественными ОЛЭД-дисплеями, в верхней части которых расположены три небольших выреза для фронтальной камеры и системы 3Д-распознавания лиц. Про-версии получили 6,9-дюймовый экран, который поддерживает диапазон частот 1–120 Hz, высокочастотную технологию ШИМ и рекордную пиковую яркость до 12 000 нит.

В дизайне смартфонов компания сохранила свой традиционный круглый блок камер, однако функционально его усовершенствовала. В частности, появилась возможность установки дополнительного 240-мм телеконвертера. Одна из самых продвинутых и дорогих моделей серии, версия RS Ултимате Десигн, получила корпус из титана и базальта, а также защиту от воды и пыли по стандарту ИП68/ИП69.

Фотовозможности и производительность

Основная камера базируется на переменной диафрагме и сенсоре размером 1/1,28 дюйма. Этот модуль оснащен технологией сверхширокого динамического диапазона 18 EV, что позволяет делать отличные снимки даже в сложных условиях освещения. Кроме того, продвинутые версии дополнены 200-мегапиксельной телефотокамерой с 4-кратным оптическим зумом и системой Red Maple третьего поколения.

Производительность смартфонов обеспечивается процессорами Кирин 9030, Кирин 9035 и Кирин 9050 Pro в зависимости от модели. В частности, топовый чип Кирин 9050 Pro обеспечивает прирост производительности более чем на 40% по сравнению с предыдущим поколением и позволяет локально запускать большие языковые модели (LLM) прямо на устройстве.

Аккумулятор и система зарядки

Устройства новой серии оснащены огромными аккумуляторами емкостью 6800 mAh. Для предотвращения перегрева применена эффективная система охлаждения с современной расширенной испарительной камерой.

Для зарядки устройств предусмотрена технология быстрой проводной зарядки мощностью до 100 Вт, а также функция быстрой беспроводной зарядки, что обеспечивает пользователям высокий уровень комфорта.