Huawei представила пять новых смартфонов Мате 90

·3·Технологии
Huawei представила пять новых смартфонов Мате 90

Компания Huawei официально расширила линейку своих флагманских устройств, представив серию Мате 90, состоящую из пяти моделей. Согласно данным иксбт.ком, в новую линейку вошли Мате 90, Мате 90 Pro, Мате 90 Pro Max, Мате 90 Pro Коллектор’с Эдитион, а также группа моделей RS Ултимате Десигн. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Все представленные смартфоны оснащены высококачественными ОЛЭД-дисплеями, в верхней части которых расположены три небольших выреза для фронтальной камеры и системы 3Д-распознавания лиц. Про-версии получили 6,9-дюймовый экран, который поддерживает диапазон частот 1–120 Hz, высокочастотную технологию ШИМ и рекордную пиковую яркость до 12 000 нит.

В дизайне смартфонов компания сохранила свой традиционный круглый блок камер, однако функционально его усовершенствовала. В частности, появилась возможность установки дополнительного 240-мм телеконвертера. Одна из самых продвинутых и дорогих моделей серии, версия RS Ултимате Десигн, получила корпус из титана и базальта, а также защиту от воды и пыли по стандарту ИП68/ИП69.

Фотовозможности и производительность

Основная камера базируется на переменной диафрагме и сенсоре размером 1/1,28 дюйма. Этот модуль оснащен технологией сверхширокого динамического диапазона 18 EV, что позволяет делать отличные снимки даже в сложных условиях освещения. Кроме того, продвинутые версии дополнены 200-мегапиксельной телефотокамерой с 4-кратным оптическим зумом и системой Red Maple третьего поколения.

Производительность смартфонов обеспечивается процессорами Кирин 9030, Кирин 9035 и Кирин 9050 Pro в зависимости от модели. В частности, топовый чип Кирин 9050 Pro обеспечивает прирост производительности более чем на 40% по сравнению с предыдущим поколением и позволяет локально запускать большие языковые модели (LLM) прямо на устройстве.

Аккумулятор и система зарядки

Устройства новой серии оснащены огромными аккумуляторами емкостью 6800 mAh. Для предотвращения перегрева применена эффективная система охлаждения с современной расширенной испарительной камерой.

Для зарядки устройств предусмотрена технология быстрой проводной зарядки мощностью до 100 Вт, а также функция быстрой беспроводной зарядки, что обеспечивает пользователям высокий уровень комфорта.

HuaweiMate 90Kirin 9050 ProСмартфонТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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