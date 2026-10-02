Huawei Мате 90 Pro Max стал первым смартфоном с поддержкой четырех СИМ-карт

·15·Технологии
Huawei Мате 90 Pro Max стал первым смартфоном с поддержкой четырех СИМ-карт

Компания Huawei сделала важный шаг на рынке мобильных технологий, представив свой новый флагман — Huawei Мате 90 Pro Max. Устройство выделяется тем, что впервые в мире поддерживает четыре СИМ-карты, а также предоставляет возможность одновременного удержания трех номеров в режиме ожидания. Согласно данным иксбт.ком, это инновационное решение позволяет пользователям удобно управлять номерами для работы, личного общения и мобильного интернета. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Одной из ключевых технических особенностей нового смартфона является его уникальная конфигурация карт. Устройство включает две физические СИМ-карты и две технологии еСИМ. Это избавляет пользователей от необходимости постоянно переключать профили и карты, что особенно важно для современных деловых людей, активно использующих несколько номеров.

Качество связи и возможности новой антенны

Для обеспечения стабильности связи инженеры Huawei кардинально обновили технологический подход в устройстве. Смартфон оснащен специальной комбинированной антенной системой, включающей модули Wi-Fi и сотовой связи. Эта система предназначена для улучшения покрытия мобильных и беспроводных сетей и играет важную роль в повышении стабильности соединения.

По данным производителя, новые антенны позволили увеличить мощность сигнала на 2 дБ для обоих типов связи. Этот показатель обеспечивает бесперебойную работу смартфона даже в сложных радиоусловиях и местах с высокой нагрузкой на сеть. В результате пользователи могут наслаждаться стабильной связью даже в труднодоступных местах.

Высокая скорость в сложных условиях

Как заявляет Huawei, повышение мощности сигнала и передовые технологии особенно заметны в людных местах с высоким сетевым трафиком. В частности, в местах скопления людей, таких как станции высокоскоростных поездов, скорость загрузки файлов может увеличиться до 40 процентов. Это создает значительное удобство при повседневном использовании.

Также улучшены сетевые возможности во время массовых мероприятий и концертов. Согласно данным, в таких местах скорость передачи видео возрастает до 30 процентов. Это позволяет пользователям беспрепятственно делиться своим контентом даже при высокой нагрузке на интернет-трафик.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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