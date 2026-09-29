Huawei Мате 90 получит уникальный модуль для съемки

·38·Технологии
Huawei Мате 90 получит уникальный модуль для съемки

Компания Huawei опубликовала официальный тизер будущей серии Мате 90, в котором был представлен новый аксессуар, кардинально меняющий возможности смартфона. Согласно данным иксбт.ком, это устройство является важным шагом в области мобильной фотографии, позволяя сравнить мобильный гаджет с камерой профессионального уровня. Об этом сообщает Иксбт.ком .

В тизерном ролике основное внимание уделено телеобъективу с переменным фокусным расстоянием под названием Руийинг З10, который устанавливается непосредственно на блок камер смартфона. Это устройство работает не как обычная линза для увеличения, а как независимый фотомодуль с собственным 1-дюймовым КМОС-сенсором.

Профессиональные возможности и технические характеристики

Новый аксессуар входит в состав специального фотокомплекта, продаваемого отдельно, и использует возможности масштабирования при съемке с больших расстояний. Модуль имеет физическое фокусное расстояние 9,1–91 мм, что эквивалентно 24–240 мм для полнокадровой камеры.

Такие показатели обеспечивают пользователям непрерывный оптический зум от 1кс до 10кс. В свою очередь, значение диафрагмы варьируется от ф/2.0 до ф/4.5, что расширяет возможности получения высококачественных снимков на средних и дальних дистанциях с помощью Мате 90.

Дата выхода

Согласно опубликованной информации, модуль Руийинг З10 в первую очередь предназначен для версий Мате 90 Pro Max Коллектор’с Эдитион и Мате 90 RS Ултимате Десигн. Однако совместимость с другими моделями серии пока официально не подтверждена.

Компания Huawei сообщила, что официальная презентация серии Мате 90 запланирована на 1 октября. Ожидается, что продажи новых флагманских смартфонов и предназначенных для них инновационных аксессуаров начнутся сразу после презентации.

HuaweiMate 90Ruiying Z10СмартфонТехнологии
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

На смартфоны Huawei Nova 16с установлен определитель номера YandexНа смартфоны Huawei Nova 16с установлен определитель номера Yandex24 сентября 13:22Huawei Мате 90: первый смартфон, преодолевающий ограничения закона МураHuawei Мате 90: первый смартфон, преодолевающий ограничения закона Мура10 июня 13:23Huawei Мате 90: первый смартфон, преодолевающий ограничения закона МураHuawei Мате 90: первый смартфон, преодолевающий ограничения закона Мура8 июня 13:21Huawei Мате 90: первый смартфон, преодолевающий ограничения закона МураHuawei Мате 90: первый смартфон, преодолевающий ограничения закона Мура2 июня 20:59Смартфон Huawei Пура Кс Виев бьет рекорды продаж на рынке КитаяСмартфон Huawei Пура Кс Виев бьет рекорды продаж на рынке Китая14 сентября 14:24Качество фото и видео вырастет: Huawei Мате 90 получит внешние телеконвертерыКачество фото и видео вырастет: Huawei Мате 90 получит внешние телеконвертеры31 мая 12:20
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Рассчитано, когда на Земле закончится кислород
Рассчитано, когда на Земле закончится кислород
Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
В Узбекистане снова изменились цены на iPhone 18
В Узбекистане снова изменились цены на iPhone 18
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Сообщения о царапинах на iPhone 18 Pro Max вызвали бурные обсуждения в сети
Сообщения о царапинах на iPhone 18 Pro Max вызвали бурные обсуждения в сети
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27