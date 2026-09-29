Huawei Мате 90 получит уникальный модуль для съемки

Компания Huawei опубликовала официальный тизер будущей серии Мате 90, в котором был представлен новый аксессуар, кардинально меняющий возможности смартфона. Согласно данным иксбт.ком, это устройство является важным шагом в области мобильной фотографии, позволяя сравнить мобильный гаджет с камерой профессионального уровня. Об этом сообщает Иксбт.ком .

В тизерном ролике основное внимание уделено телеобъективу с переменным фокусным расстоянием под названием Руийинг З10, который устанавливается непосредственно на блок камер смартфона. Это устройство работает не как обычная линза для увеличения, а как независимый фотомодуль с собственным 1-дюймовым КМОС-сенсором.

Профессиональные возможности и технические характеристики

Новый аксессуар входит в состав специального фотокомплекта, продаваемого отдельно, и использует возможности масштабирования при съемке с больших расстояний. Модуль имеет физическое фокусное расстояние 9,1–91 мм, что эквивалентно 24–240 мм для полнокадровой камеры.

Такие показатели обеспечивают пользователям непрерывный оптический зум от 1кс до 10кс. В свою очередь, значение диафрагмы варьируется от ф/2.0 до ф/4.5, что расширяет возможности получения высококачественных снимков на средних и дальних дистанциях с помощью Мате 90.

Дата выхода

Согласно опубликованной информации, модуль Руийинг З10 в первую очередь предназначен для версий Мате 90 Pro Max Коллектор’с Эдитион и Мате 90 RS Ултимате Десигн. Однако совместимость с другими моделями серии пока официально не подтверждена.

Компания Huawei сообщила, что официальная презентация серии Мате 90 запланирована на 1 октября. Ожидается, что продажи новых флагманских смартфонов и предназначенных для них инновационных аксессуаров начнутся сразу после презентации.