От офиса до гор: на что способен робот, который умеет подниматься по лестницам и перевозить грузы?

Китайские инженеры представили очередную удивительную новинку в области робототехники и искусственного интеллекта. Был продемонстрирован необычный гибрид, напоминающий легендарного кентавра — робот «Саги», состоящий из верхней части человеческого тела и четырех независимых подвижных колесных ног.

Это изобретение кардинально отличается от традиционных гуманоидных и колесных роботов не только внешним видом, но и высоким уровнем многофункциональности.

Уникальная конструкция и возможности «Саги»

Видеоматериалы демонстрируют широкие возможности робота как в повседневной жизни, так и на производстве:

Архитектура кентавра: Верхняя часть робота состоит из двух гибких рук и сенсорной головы, как у человека, а нижняя база — из четырех колесных ног-шасси, сохраняющих равновесие даже на сложных маршрутах;

Задний грузовой отсек и абсолютная свобода: В задней части установлен специальный грузовой контейнер, благодаря чему руки робота остаются полностью свободными даже во время перевозки тяжелых грузов. Это позволяет ему одновременно передвигаться, открывать двери, передавать предметы или нажимать на кнопки;

Преодоление препятствий и лестниц: С помощью умных ножных механизмов «Саги» может свободно подниматься и спускаться не только по ровному полу, но и по холмистой местности в парках, городским лестницам и неровным природным ландшафтам;

Мелкая моторика: Манипуляторы робота работают с точностью, позволяющей аккуратно захватывать небольшие пакеты, емкости с напитками и электронные платы, а также вставлять их в устройства.

Где применяется?

Разработчики отмечают, что этот робот-кентавр призван значительно повысить эффективность в нескольких направлениях:

Логистика и склады: Полная автоматизация процессов сортировки, транспортировки и размещения товаров в нужных местах;

Офисы и сфера услуг: Станет удобным помощником в доставке документов по кабинетам, развозке заказов в кафе и обслуживании гостей;

Активный отдых за городом и кемпинг: Предназначен для самостоятельной переноски тяжелой еды и снаряжения для кемпинга на природе, а также для свободного сопровождения людей в зонах отдыха.

«Саги» доказывает, что робототехника будущего развивается не только в сторону человекоподобных гуманоидов, но и в сторону многофункциональных гибридов, идеально адаптированных для практических задач.