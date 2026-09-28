В аэропорту Ташкента выявлены iPhone на 227 млн сумов: какое правонарушение совершили пассажиры?

В международном аэропорту Ташкента у пассажиров обнаружили 14 смартфонов моделей iPhone 18 и iPhone 17. Их общая стоимость оценивается в 227 миллионов сумов. Выяснилось, что телефоны не были указаны в таможенной декларации.

20–22 сентября сотрудники приграничного таможенного поста «Международный аэропорт Ташкент» провели контрольные мероприятия. В ходе проверок у пассажиров были выявлены следующие смартфоны:

8 штук iPhone 18

6 штук iPhone 17

По данным пресс-службы Таможенного комитета, телефоны не были заявлены при устном опросе пассажиров и не указаны в таможенной декларации. Согласно действующему порядку, физические лица могут ввозить из-за рубежа до двух мобильных устройств для личных нужд.

Если стоимость телефона превышает норму беспошлинного ввоза, за превышающую часть взимается единый таможенный платеж в размере 30 процентов.

Кроме того, ввозимые телефоны в обязательном порядке должны быть указаны в пассажирской таможенной декларации. Этот документ также имеет важное значение при регистрации устройства в системе UzIMEI. По данным таможенных органов, если телефон ввозится без декларирования, при его регистрации в системе UzIMEI взимается плата в размере 30 процентов от полной стоимости устройства. В случае декларирования телефонов плата начисляется только на ту часть стоимости, которая превышает беспошлинную норму.

В настоящее время по выявленным в аэропорту фактам продолжаются таможенные проверки.