Рекорд в истории Sony PlayStation: энтузиаст увеличил оперативную память консоли в 8 раз

·20·Технологии
Рекорд в истории Sony PlayStation: энтузиаст увеличил оперативную память консоли в 8 раз

В мире ретро-игр произошла настоящая технологическая революция: инженер-энтузиаст, известный под ником ТунерТом, расширил возможности оригинальной консоли Sony PlayStation до невероятных пределов. Ему удалось увеличить стандартный объем оперативной памяти (RAM) устройства с 2 МБ до 16 МБ. Это не только техническое мастерство, но и уникальный эксперимент, раскрывающий скрытый потенциал легендарной платформы с 30-летней историей. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно данным иксбт.ком, эта модификация кардинально отличается от предыдущих попыток. Ранее другие специалисты расширяли память до 8 МБ, однако ТунерТом изучил принцип работы аркадных систем, основанных на архитектуре PlayStation, и пришел к выводу, что процессор способен обрабатывать поток данных до 16 МБ. Это открытие послужило толчком к серьезным изменениям в аппаратной части консоли.

Сложное инженерное решение

С технической точки зрения процесс был крайне сложным. Автор удалил четыре стандартные микросхемы ЭДО DRAM по 512 КБ на материнской плате модели ПУ-18. Вместо них были установлены восемь чипов по 2 МБ, взятые из модулей памяти старых компьютеров. Из-за нехватки места часть чипов была установлена непосредственно на плату, а остальные — «слоями» поверх них.

Для обеспечения стабильной работы устройства была использована специальная плата КСБ (Куик Солдер Боард), соединяющая дополнительные логические схемы. В результате этой сложной «операции» консоль успешно запустилась, и система полностью распознала увеличенный объем памяти. Подобные модификации обычно считались возможными только в теории, но на практике они получили подтверждение.

Практические результаты и ограничения

Несмотря на успешный эксперимент, его практическое применение пока ограничено. Дело в том, что подавляющее большинство игр для PlayStation было запрограммировано именно под 2 МБ памяти. Поэтому, несмотря на увеличение объема, в большинстве классических проектов заметных изменений не наблюдается. Было замечено, что даже некоторые игры, такие как Final Fantasy ИКс, начинают работать нестабильно при такой нестандартной конфигурации.

Тем не менее, эта модификация открывает новые двери для игровых моддеров в будущем. Игры, для которых написаны специальные патчи под 8 МБ памяти, могут загружаться на этой системе немного быстрее, а частота кадров может стать стабильнее. Самое главное, этот проект показал, что технические границы ретро-консолей еще не изучены до конца и энтузиасты способны покорять новые вершины.

Для любителей ретро-техники эта новость также представляет интерес. Учитывая, что PlayStation в свое время была самой популярной консолью, подобные эксперименты по модернизации аппаратной части старых устройств являются отличным примером технического творчества.

SonyPlayStationТехнологииМодификацияРетро-игры
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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