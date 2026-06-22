В Ташкенте взяли под контроль кондиционеры на 169 автобусных маршрутах

·18·Узбекистан
В Ташкенте взяли под контроль кондиционеры на 169 автобусных маршрутах

В Ташкенте усилен контроль за работой кондиционеров в общественном транспорте. Министерство транспорта и АО «Тошшахартрансксизмат» начали проверку соблюдения температурных норм в столичных автобусах и электробусах.

Согласно требованиям брутто-контрактов, при температуре наружного воздуха выше +28 градусов, температура в салоне автобуса или электробуса не должна превышать +26 градусов. Перевозчики обязаны поддерживать системы охлаждения в рабочем состоянии и обеспечивать установленные условия для пассажиров.

Специальные рабочие группы проводят рейды на 169 маршрутах Ташкента. Проверки осуществляются непосредственно в транспортных средствах, где измеряется температура в салоне и проверяется работа кондиционеров.

Основной целью контрольных мероприятий названо создание комфортных и безопасных условий для пассажиров в летний сезон. К перевозчикам, не соблюдающим требования по использованию систем охлаждения, будут применены дисциплинарные и финансовые меры.

ТашкентТошшахартрансксизматМинистерство транспорта
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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