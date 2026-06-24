Налоговый комитет разъяснил ситуацию с крупными поступлениями на карты

·26·Узбекистан
Налоговый комитет разъяснил ситуацию с крупными поступлениями на карты

После того как проект решения о порядке предоставления банками информации в налоговые органы вызвал широкие дискуссии в Узбекистане, Налоговый комитет дал официальные разъяснения относительно его правовых основ и практической значимости.

В проекте предлагается разработать и внедрить специальный модуль обмена информацией «Банк-налог». Согласно ему, если на карту физического лица в течение одного месяца поступают средства с карт или электронных кошельков других лиц на сумму, равную или превышающую 500-кратный размер БРВ (на данный момент 206 миллионов сумов), банк предоставляет информацию об этом в Налоговый комитет.

Комитет отметил, что в некоторых изданиях данная инициатива была интерпретирована как касающаяся сбережений граждан, что не полностью отражает истинную суть документа. Основная цель проекта заключается в установлении единых правил обмена информацией между банками и налоговыми органами.

Также сообщается, что данный проект не наделяет налоговые органы новыми полномочиями, не отменяет банковскую тайну и не предусматривает возможности свободного доступа к счетам граждан и предпринимателей. Банки могут предоставлять данные только в случаях, установленных законодательством.

Комитет пояснил, что эти полномочия закреплены в статье 134 Налогового кодекса. Кроме того, согласно закону «О банковской тайне», сведения по вопросам налогообложения могут предоставляться органам государственной налоговой службы в установленном порядке. Полученные данные считаются налоговой тайной, и их разглашение или передача третьим лицам запрещены законом.

Отмечается, что подобные системы обмена информацией применяются в международной практике, в том числе в странах Организации экономического сотрудничества и развития. Узбекистан также присоединился к Глобальному форуму по прозрачности и обмену информацией в налоговых целях, что требует внедрения четких и прозрачных правил в этой области.

Налоговый комитетБанковская тайнаНалогиУзбекистанБанковские карты
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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