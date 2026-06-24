С 1 сентября введут ограничения на заправку газом некоторых автомобилей

Согласно постановлению правительства, с 1 сентября в Узбекистане будет запрещена заправка газом автомобилей, не имеющих соответствующих документов. Также под эти ограничения попадут транспортные средства с газовыми баллонами, которые не прошли технический осмотр, устарели или не были испытаны в установленном порядке.

Сообщается, что на газозаправочных станциях будут установлены специальные «умные» камеры. Эти современные системы будут мгновенно проверять автомобили через единую автоматизированную базу данных.

Если транспортное средство не соответствует требованиям или внесено в «черный список», система автоматически остановит процесс заправки и не позволит оказать услугу.

Основная цель данного порядка заключается в обеспечении безопасности дорожного движения, контроле автомобилей, не соответствующих техническим требованиям, а также в повышении уровня безопасного использования газового оборудования.