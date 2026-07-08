Россиядаги ёқилғи муаммоси Марказий Осиё авиациясига ҳам таъсир қилмоқда

·35·Иқтисодиёт
Россиядаги ёқилғи муаммоси Марказий Осиё авиациясига ҳам таъсир қилмоқда

Россияда нефтни қайта ишлаш заводларига уюштирилаётган дрон ҳужумлари авиаёқилғи бозорига ҳам таъсир кўрсата бошлади. Бу ҳолат Марказий Осиёда авиакеросин тақчиллигини кучайтириб, нархлар ошишига ва айрим авиакомпаниялар парвозлар сонини қайта кўриб чиқишига сабаб бўлмоқда, деб хабар беради Uz24.uz.

Таҳлилларга кўра, Россияда авиакеросин ишлаб чиқариш ва етказиб беришдаги узилишлар минтақада йиллар давомида шаклланган логистика занжирларини издан чиқарган.

Россия дунёдаги йирик нефт ишлаб чиқарувчилардан бири ҳисобланса-да, ҳозирги шароитда ўзи учун ҳам қўшимча авиаёқилғи манбаларини излашга мажбур бўлмоқда. Хабарда таъкидланишича, Москва халқаро санкциялар таъсирини айланиб ўтиш орқали Осиёдан авиакеросин импорт қилиш йўлларини кўриб чиқмоқда.

Бу вазият Марказий Осиё давлатлари учун ҳам янги муаммоларни келтириб чиқарди. Авиация соҳасида ёқилғи таъминоти барқарор бўлмаса, рейслар жадвали, билет нархлари ва авиакомпаниялар харажатларига босим ортади.

Шу сабаб минтақадаги давлатлар ва авиакомпаниялар авиаёқилғи бўйича муқобил манбаларни излашга киришган. Асосий мақсад, парвозлар хавфсизлиги ва барқарорлигини сақлаб қолиш, ёқилғи тақчиллиги туфайли юзага келиши мумкин бўлган кескин сценарийларнинг олдини олишдан иборат.

РоссияМарказий ОсиёАвиакеросинАвиацияНефт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Солиқ иловасидаги 1 фоизлик кешбэк тақдири муҳокама қилинмоқдаСолиқ иловасидаги 1 фоизлик кешбэк тақдири муҳокама қилинмоқдаБугун, 20:26Uzum Market йиллик савдо ҳажми 500 млн доллардан ошганини маълум қилдиUzum Market йиллик савдо ҳажми 500 млн доллардан ошганини маълум қилдиБугун, 19:259 июль учун валюта курслари эълон қилинди9 июль учун валюта курслари эълон қилиндиБугун, 16:07Яширин иқтисодиётга зарба: 2026 йил якунигача қандай тизим ишга тушади?Яширин иқтисодиётга зарба: 2026 йил якунигача қандай тизим ишга тушади?Бугун, 11:219 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда9 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқдаБугун, 10:31Ўзбекистон гилос экспортидан 36,5 млн доллар олдиЎзбекистон гилос экспортидан 36,5 млн доллар олдиКеча, 19:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
7 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда
7 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
29 июн учун валюта курслари эълон қилинди
29 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда иш ҳақи, пенсия ва нафақалар 7 фоизга оширилади
Ўзбекистонда иш ҳақи, пенсия ва нафақалар 7 фоизга оширилади
10 июн учун валюта курслари эълон қилинди
10 июн учун валюта курслари эълон қилинди
26 июн учун валюта курслари эълон қилинди
26 июн учун валюта курслари эълон қилинди
23 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
23 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда