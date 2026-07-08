Россиядаги ёқилғи муаммоси Марказий Осиё авиациясига ҳам таъсир қилмоқда
Россияда нефтни қайта ишлаш заводларига уюштирилаётган дрон ҳужумлари авиаёқилғи бозорига ҳам таъсир кўрсата бошлади. Бу ҳолат Марказий Осиёда авиакеросин тақчиллигини кучайтириб, нархлар ошишига ва айрим авиакомпаниялар парвозлар сонини қайта кўриб чиқишига сабаб бўлмоқда, деб хабар беради Uz24.uz.
Таҳлилларга кўра, Россияда авиакеросин ишлаб чиқариш ва етказиб беришдаги узилишлар минтақада йиллар давомида шаклланган логистика занжирларини издан чиқарган.
Россия дунёдаги йирик нефт ишлаб чиқарувчилардан бири ҳисобланса-да, ҳозирги шароитда ўзи учун ҳам қўшимча авиаёқилғи манбаларини излашга мажбур бўлмоқда. Хабарда таъкидланишича, Москва халқаро санкциялар таъсирини айланиб ўтиш орқали Осиёдан авиакеросин импорт қилиш йўлларини кўриб чиқмоқда.
Бу вазият Марказий Осиё давлатлари учун ҳам янги муаммоларни келтириб чиқарди. Авиация соҳасида ёқилғи таъминоти барқарор бўлмаса, рейслар жадвали, билет нархлари ва авиакомпаниялар харажатларига босим ортади.
Шу сабаб минтақадаги давлатлар ва авиакомпаниялар авиаёқилғи бўйича муқобил манбаларни излашга киришган. Асосий мақсад, парвозлар хавфсизлиги ва барқарорлигини сақлаб қолиш, ёқилғи тақчиллиги туфайли юзага келиши мумкин бўлган кескин сценарийларнинг олдини олишдан иборат.
…