Рустам Джураев назначен главой Службы государственной безопасности Президента
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Назначен новый руководитель Службы государственной безопасности Президента. Им стал Рустам Мирзаевич Джураев, ранее занимавший должность первого заместителя министра внутренних дел.
Согласно имеющимся данным, Рустаму Джураеву присвоено воинское звание генерал-лейтенанта. До этого назначения он работал на руководящих должностях в системе органов внутренних дел.
Также от занимаемой должности освобожден Алишер Аброрович Усманов, ранее возглавлявший Службу государственной безопасности Президента.
Другие подробности кадровых перестановок на данный момент не разглашаются.
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