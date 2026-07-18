Рустам Джураев назначен главой Службы государственной безопасности Президента

·40·Узбекистан
Рустам Джураев назначен главой Службы государственной безопасности Президента

Назначен новый руководитель Службы государственной безопасности Президента. Им стал Рустам Мирзаевич Джураев, ранее занимавший должность первого заместителя министра внутренних дел.

Согласно имеющимся данным, Рустаму Джураеву присвоено воинское звание генерал-лейтенанта. До этого назначения он работал на руководящих должностях в системе органов внутренних дел.

Также от занимаемой должности освобожден Алишер Аброрович Усманов, ранее возглавлявший Службу государственной безопасности Президента.

Другие подробности кадровых перестановок на данный момент не разглашаются.

Рустам ЖўраевПрезидент давлат хавфсизлик хизматиАлишер УсмоновИчки ишлар вазирлигиГенерал-лейтенант
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Nodirbek Razzokov
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