Каким будет новый центр? Ильхаму Алиеву представили макет «Нового Ташкента»

·82·Узбекистан
Каким будет новый центр? Ильхаму Алиеву представили макет «Нового Ташкента»

Коренным образом меняющий облик столицы Узбекистана, в Центральной Азииодин из крупнейших и самых современных градостроительных проектов, «Новый Ташкент» находится в центре внимания международного сообщества и лидеров братских государств.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетили дирекцию по строительству города «Новый Ташкент». В ходе визита лидеру Азербайджана была подробно представлена генеральная концепция этого беспрецедентного мегапроекта, ход практических строительных работ, транспортно-логистическая система и стратегия будущего развития.

Территория в 20 тысяч гектаров: цифры и основные показатели

Концепция города «Новый Ташкент» разработана в ответ на урбанизацию и демографический рост столицы и включает следующие важные параметры:

  • Общая площадь: Город в общей сложности 20 тысяч гектаров занимает территорию;

  • Численность населения: В перспективе в городе 2 миллиона человек планируется проживание населения;

  • Жилищное строительство: К 2034 году на территории всего 200 тысяч современных квартир будут сданы в эксплуатацию.

Каким будет новый центр? Ильхаму Алиеву представили макет «Нового Ташкента»

Масштаб 1-го этапа: университетские кампусы и бизнес-центры на 6 тысячах гектаров

В настоящее время на первом этапе проекта, охватывающем 6 тысяч гектаров, ведутся активные строительные работы:

  • Образовательный и научный кластер: На этой территории возводятся огромные современные кампусы Университета «Новый Узбекистан», Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека и других вузов;

  • Административные и культурные объекты: Строятся главные здания государственных ведомств, научные центры, театры, гостиницы, сервисные и крупные бизнес-комплексы;

  • Поток инвестиций: Наряду с местными предпринимателями к проекту активно привлекаются авторитетные зарубежные инвесторы.

Каким будет новый центр? Ильхаму Алиеву представили макет «Нового Ташкента»

«Зеленый город» и подземные коммуникации: образец современной урбанистики

При проектировании «Нового Ташкента» в качестве основных критериев выбраны передовые мировые принципы «умного города» и экологической устойчивости:

  • Подземные инженерные сети: Все основные коммуникационные сети города размещаются в подземных галереях, а сверху создаются обширные общественные пространства;

  • Энергоэффективность: Применяются экологически чистые технологии, возобновляемые источники энергии и концепция «зеленого пояса»;

  • Транспортная интеграция: Новые современные мосты, прямые линии метро, широкие пешеходные и велосипедные дорожки прочно и быстро свяжут «Новый Ташкент» с существующими районами столицы.

Каким будет новый центр? Ильхаму Алиеву представили макет «Нового Ташкента»

Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву был продемонстрирован генеральный макет города, и масштаб этого грандиозного строительства получил высокую оценку.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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