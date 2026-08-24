«До прихода Шавката Мирзиёева не было ни одного проекта»: Важное заявление президента Азербайджана
В рамках встреч на высшем уровне в Ташкенте Президент Азербайджана Ильхам Алиев особо отметил социально-экономическое развитие Узбекистана за последние годы и масштаб реформ, проводимых Президентом Шавкатом Мирзиёевым .
Азербайджанский лидер Шавкат Мирзиёев открыто заявил о колоссальной разнице между сложными условиями периода прихода к власти и сегодняшним подъемом.
«Сегодня мы видим совершенно другой Узбекистан»
Ильхам Алиев подчеркнул кропотливый труд, проделанный для вывода страны на новый этап развития:
«Когда Шавкат Миромонович начал руководить Узбекистаном, ситуация была совершенно иной. Это хорошо знают и граждане Узбекистана, и мы. Поэтому ему пришлось работать с огромной силой, чтобы поставить страну на путь развития и сформировать экономические аспекты государства с нуля», — сказал Президент Азербайджана.
Глава государства отметил, что авторитет Узбекистана на мировой арене кардинально вырос:
Модернизация экономических отраслей: Вопросы, связанные с промышленностью, сельским хозяйством, энергетикой и транспортной инфраструктурой, решаются оперативно и эффективно;
Международный авторитет: Сегодняшний Узбекистан стал уважаемым и надежным членом мирового сообщества.
Реформы — прочный фундамент двусторонних проектов
По словам азербайджанского лидера, политика открытости и структурные изменения в Узбекистане открыли путь к масштабным проектам между двумя странами:
Старт совместных инициатив: До прихода Шавката Мирзиёева к руководству между двумя странами не было ни одного крупного совместного проекта;
Взаимосвязанность: Без реформ в Узбекистане было бы невозможно наладить сегодняшнее сотрудничество на уровне стратегического партнерства и союзничества.
Цель в 1 миллиард долларов: «Это не далекая мечта, а результат ближайших 2 лет»
В настоящее время Ташкент и Баку реализуют конкретную программу по выводу взаимного товарооборота на новый уровень:
Конкретный срок: Ильхам Алиев оценил показатель в 1 миллиард долларов не как план на далекую перспективу, а как реальную цель, которая будет полностью достигнута в ближайшие два года ;
Параллельное развитие: В сферах, где экономика обоих государств испытывает потребности, стремительно расширяются взаимные инвестиционные проекты.
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