«До прихода Шавката Мирзиёева не было ни одного проекта»: Важное заявление президента Азербайджана

В рамках встреч на высшем уровне в Ташкенте Президент Азербайджана Ильхам Алиев особо отметил социально-экономическое развитие Узбекистана за последние годы и масштаб реформ, проводимых Президентом Шавкатом Мирзиёевым .

Азербайджанский лидер Шавкат Мирзиёев открыто заявил о колоссальной разнице между сложными условиями периода прихода к власти и сегодняшним подъемом.

«Сегодня мы видим совершенно другой Узбекистан»

Ильхам Алиев подчеркнул кропотливый труд, проделанный для вывода страны на новый этап развития:

«Когда Шавкат Миромонович начал руководить Узбекистаном, ситуация была совершенно иной. Это хорошо знают и граждане Узбекистана, и мы. Поэтому ему пришлось работать с огромной силой, чтобы поставить страну на путь развития и сформировать экономические аспекты государства с нуля», — сказал Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что авторитет Узбекистана на мировой арене кардинально вырос:

Модернизация экономических отраслей: Вопросы, связанные с промышленностью, сельским хозяйством, энергетикой и транспортной инфраструктурой, решаются оперативно и эффективно;

Международный авторитет: Сегодняшний Узбекистан стал уважаемым и надежным членом мирового сообщества.

Реформы — прочный фундамент двусторонних проектов

По словам азербайджанского лидера, политика открытости и структурные изменения в Узбекистане открыли путь к масштабным проектам между двумя странами:

Старт совместных инициатив: До прихода Шавката Мирзиёева к руководству между двумя странами не было ни одного крупного совместного проекта;

Взаимосвязанность: Без реформ в Узбекистане было бы невозможно наладить сегодняшнее сотрудничество на уровне стратегического партнерства и союзничества.

Цель в 1 миллиард долларов: «Это не далекая мечта, а результат ближайших 2 лет»

В настоящее время Ташкент и Баку реализуют конкретную программу по выводу взаимного товарооборота на новый уровень: