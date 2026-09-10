Начал курсировать новый скоростной поезд по направлению Ташкент — Андижан: расписание и цены билетов

·66·Узбекистан
Начал курсировать новый скоростной поезд по направлению Ташкент — Андижан: расписание и цены билетов

Важная новость для пассажиров, следующих из Ташкента в Ферганскую долину. Сегодня, с 10 сентября, по маршруту Ташкент — Андижан — Ташкент начал курсировать современный скоростной электропоезд CRRC-Dalian. Новый состав запущен взамен прежнего поезда.

Новый поезд добирается из Ташкента в Андижан за 4 часа 15 минут. Вместе с тем его запуск стал причиной внесения изменений в расписание ряда других поездов в направлении Ферганской долины.

Во сколько отправляется новый поезд из Ташкента в Андижан?

Поезд №730 Ташкент — Андижан отправляется с Южного вокзала Ташкента в 09:20.

В пути следования он делает остановки на следующих станциях:

Станция

Время прибытия

Ташкент-Пассажирский

09:20

Ангрен

10:25

Пап

12:00

Коканд

12:28

Маргилан

13:00

Андижан

13:35

Таким образом, дорога из Ташкента в Андижан занимает 4 часа 15 минут.

Время возвращения из Андижана в Ташкент

Поезд №729 Андижан — Ташкент отправляется из Андижана в 15:38.

Расписание в обратном направлении:

Станция

Время

Андижан

15:38

Маргилан

16:11

Коканд

16:43

Пап

17:11

Ангрен

18:50

Ташкент-Пассажирский

19:53

Следовательно, обратная дорога из Андижана в столицу также занимает около 4 часов 15 минут.

В поезде всего 357 мест

Электропоезд CRRC-Dalian состоит из 4 вагонов.

Распределение мест в них следующее:

  • 1-й вагон — 95 мест;

  • 2-й вагон — 95 мест;

  • 3-й вагон — 72 места;

  • 4-й вагон — 95 мест.

Имеется возможность принять в общей сложности 357 пассажиров. Все вагоны относятся к эконом-классу.

Сколько стоит билет Ташкент — Андижан?

Согласно представленной информации, в новом поезде не будет отдельных классов тарификации. Вагоны имеют стандартную компоновку, а стоимость проезда устанавливается на основе единого тарифа.

Указанные цены билетов:

Направление

Стоимость билета

Ташкент — Пап

195 090 сумов

Ташкент — Коканд

213 180 сумов

Ташкент — Маргилан

249 840 сумов

Ташкент — Андижан

268 190 сумов

Таким образом, стоимость билета для поездки по всему маршруту из столицы в Андижан составляет 268 190 сумов.

Расписание других поездов в Ферганской долине также изменится

Запуск нового состава касается не только поездов №730/729.

С 10 сентября расписание ряда пассажирских поездов, курсирующих по направлению Ташкент — Ферганская долина, также будет изменено. Изменения по некоторым поездам вступают в силу с 12, 13, 14 и 15 сентября.

В частности, пересмотрено расписание таких поездов, как №731, №732, №733, №734, а также некоторых рейсов, связывающих Андижан с Хивой, Ургенчем, Кунградом и Термезом.

Это важный нюанс для пассажиров, планирующих поездку в Ферганскую долину: ориентироваться нужно не на прежнее расписание, а на актуальное новое расписание на день поездки.

Что дает пассажирам новый поезд?

Запуск CRRC-Dalian на направлении Ташкент — Андижан стал очередным шагом в обновлении железнодорожного сообщения между столицей и Ферганской долиной.

Самое главное, у пассажиров появилась возможность:

  • нового электропоезда;

  • отправления из Ташкента в 09:20;

  • прибытия в Андижан в 13:35;

  • поездки продолжительностью 4 часа 15 минут;

  • 357 пассажирских мест;

  • остановок в Коканде, Маргилане и на других важных станциях.

появилась такая возможность.

Новый этап на маршруте Ташкент — Андижан

Запуск CRRC-Dalian означает для сообщения между Ташкентом и Андижаном не просто новый поезд, но и обновленное расписание и транспортные возможности для пассажиров.

Особенно тем, кто часто ездит в Ферганскую долину, важно узнать расписание нового поезда №730/729 и изменения в других рейсах.

Из Ташкента в Андижан — в 09:20, из Андижана в Ташкент — в 15:38. Новый электропоезд CRRC-Dalian начал перевозку пассажиров с сегодняшнего дня.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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