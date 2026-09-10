Начал курсировать новый скоростной поезд по направлению Ташкент — Андижан: расписание и цены билетов
Важная новость для пассажиров, следующих из Ташкента в Ферганскую долину. Сегодня, с 10 сентября, по маршруту Ташкент — Андижан — Ташкент начал курсировать современный скоростной электропоезд CRRC-Dalian. Новый состав запущен взамен прежнего поезда.
Новый поезд добирается из Ташкента в Андижан за 4 часа 15 минут. Вместе с тем его запуск стал причиной внесения изменений в расписание ряда других поездов в направлении Ферганской долины.
Во сколько отправляется новый поезд из Ташкента в Андижан?
Поезд №730 Ташкент — Андижан отправляется с Южного вокзала Ташкента в 09:20.
В пути следования он делает остановки на следующих станциях:
Станция
Время прибытия
Ташкент-Пассажирский
09:20
Ангрен
10:25
Пап
12:00
Коканд
12:28
Маргилан
13:00
Андижан
13:35
Таким образом, дорога из Ташкента в Андижан занимает 4 часа 15 минут.
Время возвращения из Андижана в Ташкент
Поезд №729 Андижан — Ташкент отправляется из Андижана в 15:38.
Расписание в обратном направлении:
Станция
Время
Андижан
15:38
Маргилан
16:11
Коканд
16:43
Пап
17:11
Ангрен
18:50
Ташкент-Пассажирский
19:53
Следовательно, обратная дорога из Андижана в столицу также занимает около 4 часов 15 минут.
В поезде всего 357 мест
Электропоезд CRRC-Dalian состоит из 4 вагонов.
Распределение мест в них следующее:
1-й вагон — 95 мест;
2-й вагон — 95 мест;
3-й вагон — 72 места;
4-й вагон — 95 мест.
Имеется возможность принять в общей сложности 357 пассажиров. Все вагоны относятся к эконом-классу.
Сколько стоит билет Ташкент — Андижан?
Согласно представленной информации, в новом поезде не будет отдельных классов тарификации. Вагоны имеют стандартную компоновку, а стоимость проезда устанавливается на основе единого тарифа.
Указанные цены билетов:
Направление
Стоимость билета
Ташкент — Пап
195 090 сумов
Ташкент — Коканд
213 180 сумов
Ташкент — Маргилан
249 840 сумов
Ташкент — Андижан
268 190 сумов
Таким образом, стоимость билета для поездки по всему маршруту из столицы в Андижан составляет 268 190 сумов.
Расписание других поездов в Ферганской долине также изменится
Запуск нового состава касается не только поездов №730/729.
С 10 сентября расписание ряда пассажирских поездов, курсирующих по направлению Ташкент — Ферганская долина, также будет изменено. Изменения по некоторым поездам вступают в силу с 12, 13, 14 и 15 сентября.
В частности, пересмотрено расписание таких поездов, как №731, №732, №733, №734, а также некоторых рейсов, связывающих Андижан с Хивой, Ургенчем, Кунградом и Термезом.
Это важный нюанс для пассажиров, планирующих поездку в Ферганскую долину: ориентироваться нужно не на прежнее расписание, а на актуальное новое расписание на день поездки.
Что дает пассажирам новый поезд?
Запуск CRRC-Dalian на направлении Ташкент — Андижан стал очередным шагом в обновлении железнодорожного сообщения между столицей и Ферганской долиной.
Самое главное, у пассажиров появилась возможность:
нового электропоезда;
отправления из Ташкента в 09:20;
прибытия в Андижан в 13:35;
поездки продолжительностью 4 часа 15 минут;
357 пассажирских мест;
остановок в Коканде, Маргилане и на других важных станциях.
появилась такая возможность.
Новый этап на маршруте Ташкент — Андижан
Запуск CRRC-Dalian означает для сообщения между Ташкентом и Андижаном не просто новый поезд, но и обновленное расписание и транспортные возможности для пассажиров.
Особенно тем, кто часто ездит в Ферганскую долину, важно узнать расписание нового поезда №730/729 и изменения в других рейсах.
Из Ташкента в Андижан — в 09:20, из Андижана в Ташкент — в 15:38. Новый электропоезд CRRC-Dalian начал перевозку пассажиров с сегодняшнего дня.
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