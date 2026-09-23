В Узбекистане кардинально изменилась система поощрения шахматистов — историческое решение!

В истории узбекского шахматного спорта произошла невероятная финансовая революция: новым историческим решением, принятым главой государства (№ ПП–346 от 21.09.2026 г.), многократно увеличены размеры единовременных денежных вознаграждений национальным гроссмейстерам и молодым талантам за победы на престижных международных турнирах. Теперь осуществлен переход от системы базовой расчетной величины (БРВ) в национальной валюте к прямым стабильным выплатам в долларах США.

Согласно документу, шахматист, завоевавший золотую медаль среди взрослых на Всемирной шахматной Олимпиаде и Паралимпиаде, получит наличными 200 тысяч долларов США — это почти в три раза выше прежнего лимита в 880 миллионов сумов (2 тысячи БРВ). Обладателям серебряных медалей гарантировано 100 тысяч долларов, а обладателям бронзовых — 50 тысяч долларов. Кроме того, герои молодежной Олимпиады будут поощряться суммами от 5 до 20 тысяч долларов. Помимо этого, многократно увеличены награды для тех, кто поднялся на пьедестал чемпионатов мира и Азии по классификации ФИДЕ, а шахматисту, получившему звание «Международный гроссмейстер», твердо установлено единовременное выплату в размере 5 тысяч долларов США.

Итак, какой психологический стимул придаст это решение, принятое в эти дни проведения 46-й Всемирной шахматной Олимпиады в Самарканде, нашим спортсменам, как новая система укрепит лидерство Узбекистана в мировых шахматах и какую новую струю это привнесет в национальную спортивную систему?

«200 тысяч долларов за золото, валютные расчеты и гроссмейстерский бонус»: 5 основных пунктов решения

Самые крупные изменения, внедренные постановлением Президента № ПП–346:

Рекордная сумма для чемпионов Олимпиады: Награда за золото Олимпиады среди взрослых установлена в размере 200 тысяч долларов США (ранее составляла 880 млн сумов);

Переход с БРВ на доллары США: Теперь все престижные международные шахматные призы выплачиваются в эквиваленте долларов США с защитой от инфляционного воздействия;

Равноправие молодежи и паралимпийцев: Завоевавшим золото на молодежной Олимпиаде выделяется призовой фонд в 20 тысяч, за серебро — 10 тысяч, за бронзу — 5 тысяч долларов;

Многократный рост чемпионатов мира и Азии: Победителям чемпионатов мира ФИДЕ выплачивается до 15 тысяч долларов, а на чемпионатах Азии — до 10 тысяч долларов;

Отдельные 5 тысяч долларов гроссмейстерам: Каждый шахматист, завоевавший престижное звание «Международный гроссмейстер», награждается государством единовременной выплатой в 5 тысяч долларов (вместо прежних 44 млн сумов).

Новая система наград для шахматистов Узбекистана: Сравнение старых и новых ставок

Таблица выплат, установленных за достижения на международных аренах в соответствии с постановлением:

Категория соревнования и достижения Ранее действовавшая награда Новый размер, установленный постановлением ПП–346 Олимпиада/Паралимпиада (Взрослые) — Золото 2 000 БРВ (~880 млн сумов) 200 000 долларов США Олимпиада/Паралимпиада (Взрослые) — Серебро 1 000 БРВ (~440 млн сумов) 100 000 долларов США Олимпиада/Паралимпиада (Взрослые) — Бронза 500 БРВ (~220 млн сумов) 50 000 долларов США Олимпиада/Паралимпиада (Молодежь) — Золото Впервые введенная ставка 20 000 долларов США Олимпиада/Паралимпиада (Молодежь) — Серебро Впервые введенная ставка 10 000 долларов США Олимпиада/Паралимпиада (Молодежь) — Бронза Впервые введенная ставка 5 000 долларов США Мировые соревнования ФИДЕ — Золото 300 БРВ (~132 млн сумов) 15 000 долларов США Мировые соревнования ФИДЕ — Серебро 150 БРВ (~66 млн сумов) 7 500 долларов США Мировые соревнования ФИДЕ — Бронза 75 БРВ (~33 млн сумов) 3 750 долларов США Азиатские соревнования ФИДЕ — Золото 70 БРВ (~30,8 млн сумов) 10 000 долларов США Азиатские соревнования ФИДЕ — Серебро 35 БРВ (~15,4 млн сумов) 5 000 долларов США Азиатские соревнования ФИДЕ — Бронза 17,5 БРВ (~7,7 млн сумов) 2 500 долларов США Звание «Международный гроссмейстер» 100 БРВ (~44 млн сумов) 5 000 долларов США

Спортивная экономика и стратегическая экспертиза: Почему это решение является историческим поворотом для узбекских шахмат?

Выводы международных спортивных экспертов и финансовых аналитиков:

Беспрецедентная мотивация во время Самаркандской Олимпиады: Выход данного указа в то время, когда в городе Самарканд проходит 7-й тур Всемирной шахматной Олимпиады и наша сборная лидирует, стал мощнейшей психологической поддержкой и финансовой гарантией для наших гроссмейстеров;

Переход от привязанной системы к гарантии иностранной валюты: Раньше суммы в сумах, привязанные к БРВ, со временем могли обесцениваться; твердое определение премий в долларах США защищает труд спортсменов на уровне мировых стандартов;

Интерес к молодежи и гроссмейстерству: Достижение звания международного гроссмейстера требует многолетнего тяжелого труда и затрат; выделение отдельной премии в 5 тысяч долларов за это звание и поощрение молодежных соревнований резко повысят интерес родителей и юных талантов к шахматам;

Поднятие интеллектуального спорта до олимпийского уровня: 200 тысяч долларов за золотую медаль ставят шахматы в один ряд с высшими наградами, вручаемыми чемпионам летних и зимних Олимпийских игр; это свидетельствует о том, что государство признало шахматы национальной стратегически приоритетной сферой.

Указ Президента превращает Узбекистан не просто в победителя шахматных Олимпиад, а в мировой центр, где интеллектуальные спортсмены ценятся на самом высоком уровне.

По вашему мнению, сможет ли 200-тысячное вознаграждение для наших шахматистов за олимпийское золото и новая система придать дополнительную духовную силу нашим парням в завоевании чемпионства на соревнованиях в Самарканде? Поддерживаете ли вы такое огромное внимание к интеллектуальным спортсменам? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этой грандиозной исторической новостью узбекского спорта со всеми друзьями!