Два важных назначения: Самандар Садуллаев и Пулат Бобожонов получили новые обязанности

·77·Узбекистан
Два важных назначения: Самандар Садуллаев и Пулат Бобожонов получили новые обязанности

В руководстве Ассоциации махаллей Узбекистана произошли серьезные кадровые изменения и были осуществлены новые стратегические назначения. В целях укрепления системы работы по принципу «махаллабай», ставшей важнейшей основой социально-экономического управления страны, два ответственных руководителя, накопивших большой опыт в сфере экономики и государственного управления, назначены заместителями председателя ассоциации. Данные назначения имеют особое значение, так как они направлены на обеспечение финансовой стабильности в махаллях и поднятие кадрового потенциала на совершенно новый уровень.

Из Министерства экономики и финансов — на пост первого заместителя председателя Ассоциации

Для развития финансовых механизмов в системе махаллей был выбран опытный специалист:

  • Самандар Садуллаев — первый заместитель: Самандар Садуллаев утвержден в должности первого заместителя председателя Ассоциации махаллей Узбекистана;

  • Фундамент финансового опыта: До назначения на эту должность он работал на ответственной посту заместителя министра экономики и финансов Республики Узбекистан;

  • Основные задачи: Ожидается, что на Садуллаева будут возложены задачи по координации экономических программ по поддержке бизнеса в махаллях, финансированию местных инициатив, контролю за формированием «бюджета махалли» и вовлечению населения в предпринимательство.

От кадровой политики — к управлению махаллей: Пулат Бобожонов назначен заместителем

На пост еще одного заместителя председателя ассоциации пришел представитель системы развития государственной службы:

  • Пулат Бобожонов в новой должности: Пулат Бобожонов назначен заместителем председателя Ассоциации махаллей Узбекистана;

  • Опыт в аппарате Президента: До назначения Бобожонов работал на ответственностной должности заместителя советника Президента Республики Узбекистан по вопросам кадровой политики;

  • Дисциплина и подбор кадров: Его основная деятельность будет направлена на систематическую оценку работы сотрудников института махалли, «семерки махалли», формирование кадрового резерва, а также на повышение ответственности и эффективности труда государственных служащих низового звена.

Почему в Ассоциацию махаллей привлекаются руководители высшего уровня?

В государственной политике коренным образом меняется отношение к институту махалли:

  • «Семерка» махалли и огромные финансовые потоки: В последние годы махаллям напрямую выделяются миллиардные средства — а это требует финансового контроля на уровне министерств и профессионального подхода;

  • Решение региональных проблем на местах: Формируется система решения обращений населения и социальных вопросов непосредственно в самой махалле в короткие сроки, без вынесения их в вышестоящие инстанции;

  • Укрепление исполнительской дисциплины: Предполагается, что кадры, пришедшие из службы советника Президента и Министерства финансов, послужат делу еще большей открытости, прозрачности и результативности деятельности ассоциации.

Как вы думаете, какое влияние окажут эти опытные руководители, назначенные из Министерства экономики и финансов и Администрации Президента, на скорейшее решение проблем в махаллях и активизацию работы «семерки махалли»? Какие проблемы, по вашему мнению, необходимо решить в первую очередь в махалле, где вы живете? Оставляйте свои мнения в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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