Центральный банк предупредил банки: важное требование касательно денег вкладчиков

Важная информация для граждан, хранящих вклады в коммерческих банках: в депозитных договорах некоторых банков были выявлены пункты, которые могут ограничивать право клиента на досрочный возврат своих средств.

В результате проведенных исследований Центральный банк отметил, что подобные условия могут противоречить требованиям действующего законодательства, и потребовал от коммерческих банков пересмотреть договоры вкладов.

Какие пункты были обнаружены в некоторых договорах?

Как сообщает Центральный банк, в некоторых депозитных договорах предусмотрено, что банк не несет ответственности за досрочный возврат депозитных средств при возникновении определенных обстоятельств, не зависящих от воли банка.

В частности, в договорах упоминаются следующие ситуации:

массовые беспорядки;

митинги и уличное движение;

массовые уличные демонстрации;

случаи грабежа;

период неплатежеспособности банка.

Центральный банк обратил на это внимание, поскольку такие пункты могут ограничить возможность вкладчика истребовать свои средства.

Каковы права вкладчика по законодательству?

Согласно действующему законодательству, независимо от вида вклада, банк обязан возвратить сумму вклада или ее часть по требованию вкладчика.

Следовательно, никакой пункт, включенный в договор вклада, не может ограничивать права вкладчика, установленные законодательством.

Если в договоре вклада имеются условия, ограничивающие права потребителей и противоречащие законодательству, такие условия признаются недействительными.

Банкам выдвинуто четкое требование

Центральный банк потребовал от коммерческих банков провести полную инвентаризацию действующих договоров вкладов.

При этом банки должны:

пересмотреть все пункты в договорах вкладов; выявить условия, ограничивающие права клиентов; устранить пункты, противоречащие законодательству; безотлагательно исправить выявленные недостатки.

Это требование направлено на обеспечение соблюдения требований законодательства в договорных отношениях между банками и вкладчиками.

Что нужно знать вкладчикам?

Заявление Центрального банка является важным сигналом и для вкладчиков. Если гражданин разместил вклад в банке, ему важно ознакомиться с условиями договора и знать свои права.

Особенно необходимо обратить внимание на пункты, касающиеся досрочного возврата вклада, частичного снятия средств и обязательств банка в таких ситуациях.

Самое главное — любой пункт в договоре не может служить основанием для ограничения гарантированных законом прав потребителей.

Заключение

Ситуации, выявленные Центральным банком, в очередной раз показывают, как важно не просто читать договоры вкладов ради подписи, а понимать содержащиеся в них права и обязанности.

Договоры в некоторых банках должны быть пересмотрены, а противоречащие законодательству ограничения — устранены. И в этом процессе основным критерием остаются законные права вкладчика на возврат своих средств.