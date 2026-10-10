Сколько банк может списать с карты гражданина без его согласия?

·83·Узбекистан
Сколько банк может списать с карты гражданина без его согласия?

В банковской системе Узбекистана произошли важные правовые изменения, направленные на защиту финансовых прав клиентов и потребителей. Согласно новому решению, принятому Центральным банком и прошедшему государственную регистрацию в Министерстве юстиции, установлены строгие ограничения на полномочия коммерческих банков по списанию средств с карт граждан без их согласия (акцепта) в счет кредитной или поручительской задолженности.

Теперь банки не смогут полностью обнулять и списывать все деньги с пластиковой карты гражданина даже при наличии задолженности.

Что изменилось: требование «неприкосновенного остатка»

Документом, зарегистрированным в Министерстве юстиции под № 3030-13, в минимальные требования к деятельности коммерческих банков внесены соответствующие дополнения:

  • Критерий обязательного остатка: При списании средств без распоряжения должника (в автоматическом режиме) на основании кредитных договоров или договоров поручительства между банком и клиентом, на всех его карточных счетах должна сохраняться сумма в размере не менее половины минимального размера оплаты труда (МРОТ);

  • Гарантия первичных потребностей: Данное требование гарантирует сохранение на счете гражданина защищенного неприкосновенного остатка в размере не менее 0,5 МРОТ (по действующим показателям около 680 тысяч сумов) на продукты питания, проезд и повседневные жизненные расходы;

  • Запрет на полное списание задолженности: Полное опустошение банковского счета клиента теперь расценивается как противозаконное действие.

Сколько банк может списать с карты гражданина без его согласия?

Когда вступает в силу новое правило?

Установлены конкретные сроки официального вступления в силу данного решения правления Центрального банка:

  • Срок введения в практику: Решение вступает в полную силу через три месяца со дня его официального опубликования;

  • Время на подготовку для банков: В течение этого трехмесячного периода коммерческие банки должны привести свое автоматизированное программное обеспечение и биллинговые системы в соответствие с новыми требованиями, то есть интегрировать в систему ограничение на остаток в размере 0,5 МРОТ.

Данное решение имеет важное значение для усиления социальной защиты населения, предотвращения неожиданных финансовых трудностей и тяжелого положения у заемщиков.

Центральный банкМинистерство юстицииНеприкосновенный остатокОграничение задолженности
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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