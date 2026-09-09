Жесткие ограничения на деятельность госучреждений: создание новых организаций запрещается
В Узбекистане начался новый этап масштабных реформ, направленных на сокращение участия государства в экономике, усиление здоровой конкурентной среды и обеспечение свободной деятельности частного сектора. Утвержденным новым указом Президента определено коренное реорганизование государственных учреждений, осуществляющих деятельность в коммерческом направлении, и введение строгого запрета на открытие новых структур в отраслях, где уже присутствует конкуренция. Наряду с этим непрофильные активы в составе госпредприятий будут выставлены на публичные торги, а для предпринимателей с помощью искусственного интеллекта разработают готовые инвестиционные проекты. Какие именно госорганизации будут преобразованы в акционерные общества или общества с ограниченной ответственностью, на кого не распространяются ограничения и какие новые льготы вводятся при приватизации? В конце статьи мы расскажем о главной интриге — новых требованиях к ценным бумагам, вступающих в силу с 1 октября, и всех деталях документа.
Итоги для коммерческих учреждений и новые запреты
В целях оптимизации государственного управления и недопущения монополии на рынке вводится ряд обязательных требований:
Срок до 1 декабря 2026 года: Все госучреждения, занимающиеся коммерческой деятельностью, в установленный срок должны быть полностью преобразованы в хозяйственные общества (ООО или АО);
Категории-исключения: В прежнем статусе останутся только госорганизации, выполняющие задачи государственного управления, социально-культурной сферы или функции, не связанные с коммерцией;
Запрет на открытие новых учреждений: Официально запрещается создание новых госучреждений, не получающих средства из Государственного бюджета, в любой сфере, где имеется конкурентная среда (за исключением вопросов обороны, государственной безопасности и случаев, указанных в решениях Президента);
Непрофильные учреждения — на торги: Все непрофильные организации, действующие в виде учреждений в системе крупных предприятий с государственным участием, выводятся из системы, преобразуются в хозяйственные общества и выставляются на публичные аукционы.
«Государство не должно конкурировать с бизнесом. Широкая дорога для частного сектора в сферах, где сформировалась конкуренция, является единственной гарантией экономической эффективности», — подчеркивают экономические аналитики.
Земли в охранных зонах и проекты искусственного интеллекта
В рамках реформ предусмотрено создание благоприятных условий для инвесторов и местных предпринимателей:
Приватизация земель в охранных зонах: Если часть земельного участка, принадлежащего приватизируемому объекту, попала в охранную зону дорог или инженерно-коммуникационных сетей, теперь это не станет препятствием — разрешается полная приватизация части земли, находящейся за пределами безопасной зоны;
«Фабрика проектов» с искусственным интеллектом: Коммерческие банки с государственной долей предложат предпринимателям в районах готовые бизнес-инициативы с использованием технологий искусственного интеллекта. Эти бизнес-инициативы будут реализовываться в первую очередь на базе выставленного на торги пустующего госимущества и земельных участков.
Жесткий контроль, начинающийся с 1 октября
Самым важным вопросом, заинтересовавшем многих финансовых специалистов и участников рынка, является механизм повышения прозрачности предприятий с государственной долей. Главный вывод заключается в том, что начиная с 1 октября 2026 года права на ценные бумаги, принадлежащие юридическим лицам с государственной долей в уставном капитале более 50 процентов, а также дочерним предприятиям с долей более 50 процентов, будут учитываться исключительно Центральным депозитарием ценных бумаг. Эта мера послужит устранению коррупционных факторов в корпоративном управлении и полному пресечению рисков незаконного вывода государственных активов.
Как вы думаете, как приватизация и вывод с рынка госучреждений, занимающихся коммерцией, повлияет на качество услуг, оказываемых населению? Смогут ли банковские бизнес-проекты, предоставляемые с помощью искусственного интеллекта, ускорить развитие предпринимательства в регионах? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой важной экономической новостью с коллегами и предпринимателями!
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