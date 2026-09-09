Жесткие ограничения на деятельность госучреждений: создание новых организаций запрещается

В Узбекистане начался новый этап масштабных реформ, направленных на сокращение участия государства в экономике, усиление здоровой конкурентной среды и обеспечение свободной деятельности частного сектора. Утвержденным новым указом Президента определено коренное реорганизование государственных учреждений, осуществляющих деятельность в коммерческом направлении, и введение строгого запрета на открытие новых структур в отраслях, где уже присутствует конкуренция. Наряду с этим непрофильные активы в составе госпредприятий будут выставлены на публичные торги, а для предпринимателей с помощью искусственного интеллекта разработают готовые инвестиционные проекты. Какие именно госорганизации будут преобразованы в акционерные общества или общества с ограниченной ответственностью, на кого не распространяются ограничения и какие новые льготы вводятся при приватизации? В конце статьи мы расскажем о главной интриге — новых требованиях к ценным бумагам, вступающих в силу с 1 октября, и всех деталях документа.

Итоги для коммерческих учреждений и новые запреты

В целях оптимизации государственного управления и недопущения монополии на рынке вводится ряд обязательных требований:

Срок до 1 декабря 2026 года: Все госучреждения, занимающиеся коммерческой деятельностью, в установленный срок должны быть полностью преобразованы в хозяйственные общества (ООО или АО);

Категории-исключения: В прежнем статусе останутся только госорганизации, выполняющие задачи государственного управления, социально-культурной сферы или функции, не связанные с коммерцией;

Запрет на открытие новых учреждений: Официально запрещается создание новых госучреждений, не получающих средства из Государственного бюджета, в любой сфере, где имеется конкурентная среда (за исключением вопросов обороны, государственной безопасности и случаев, указанных в решениях Президента);

Непрофильные учреждения — на торги: Все непрофильные организации, действующие в виде учреждений в системе крупных предприятий с государственным участием, выводятся из системы, преобразуются в хозяйственные общества и выставляются на публичные аукционы.