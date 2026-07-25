Средняя зарплата в Узбекистане превысила 7 миллионов

·60·Узбекистан
Средняя зарплата в Узбекистане превысила 7 миллионов

В Узбекистане По итогам января–июня 2026 года среднемесячная номинальная заработная плата впервые превысила порог в 7 миллионов сумов. По данным Национального статистического комитета, средняя зарплата по стране составила 7 миллионов 91,1 тысячи сумов. Это на 18,4 процента выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В разрезе регионов самая высокая средняя зарплата зафиксирована в городе Ташкенте. Доходы сотрудников в столице достигли 12 миллионов 13,9 тысячи сумов. Навоийская область заняла второе место с показателем 8 миллионов 722,7 тысячи сумов. В остальных регионах этот показатель в основном сформировался в пределах 4,8–6,7 миллиона сумов.

Анализ по сферам показал, что самые высокие зарплаты отмечены в сфере банковских, страховых, лизинговых и финансовых услуг. Здесь среднемесячная зарплата составила 19 миллионов 100,2 тысячи сумов. В сфере информации и связи этот показатель достиг 17 миллионов 417,4 тысячи сумов, а в транспортно-логистической отрасли — 11 миллионов 70 тысяч сумов.

График динамики роста среднемесячной заработной платы на 2022-2026 годы.

Также в промышленной сфере среднемесячная зарплата составила 8 миллионов 267 тысяч сумов, в строительстве — 7 миллионов 27,9 тысячи сумов, в торговой сети — 7 миллионов 650,5 тысячи сумов.

Позитивный рост наблюдался и в социальной сфере. В частности, средняя зарплата в системе образования достигла 4 миллионов 977,1 тысячи сумов, а в сфере здравоохранения и социальных услуг — 4 миллионов 440,3 тысячи сумов. В обоих направлениях зафиксирован рост примерно на 20 процентов по сравнению с прошлым годом.

По мнению экспертов, рост среднемесячной заработной платы объясняется активностью на рынке труда и поэтапным повышением зарплат в отдельных отраслях экономики.

УзбекистанЗарплатаЭкономикаСтатистикаДоходы
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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