Население Ташкента: выходцы из Кашкадарьи на втором месте, но...

Миграционные потоки в составе населения столицы Узбекистана всегда были предметом постоянного изучения. Согласно статистическим данным, среди жителей Ташкента, родившихся в других регионах, выходцы из Кашкадарьи занимают достойное место.

Показатели переезда в Ташкент: Ташкентская область и Кашкадарья — лидеры

На сегодняшний день среди тех, кто проживает в Ташкенте, больше всего уроженцев Ташкентской области — 118,9 тысяч человек. Эти цифры естественны, так как Ташкентская область непосредственно граничит со столицей, и экономические связи между ними очень тесные.

На втором месте находится Кашкадарьинская область — 81,2 тысячи человек. Этот показатель свидетельствует о том, что жители Кашкадарьи активно переезжают в столицу и что Ташкент становится для них пространством новых возможностей.

Если рассматривать город Ташкент и область как единое пространство, Кашкадарья выходит на 1-е место

Интересный аспект статистического анализа заключается в том, что если рассматривать город Ташкент и Ташкентскую область как единый регион, то по количеству переехавших Кашкадарья выходит на первое место. Это показывает, насколько сильное влияние оказывают выходцы из Кашкадарьи на столичный регион.

Регионы (место рождения) Количество проживающих в Ташкенте (тыс. человек) Ташкентская область 118,9 Кашкадарьинская область 81,2

Регионы на последующих местах

Следующие места по количеству переехавших в Ташкент из других областей занимают Самаркандская, Бухарская, Сурхандарьинская и Ферганская области:

Самарканд — 59 тысяч

Бухара — 43,6 тысячи

Сурхандарья — 38,1 тысячи

Фергана — 35,2 тысячи

Андижан — 29,2 тысячи

Хорезм — 27,2 тысячи

Джизак — 26,3 тысячи.

Эти данные наглядно показывают, как формируется демографический состав города Ташкента и насколько велика роль миграционных потоков в этом процессе.

Как вы считаете, какие основные возможности предоставляет столица для жителей Кашкадарьинской области, которая является одним из регионов с самым высоким уровнем миграции в Ташкент? Оставляйте свое мнение в комментариях!