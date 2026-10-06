В Узбекистане откроют для туристов 9 пещер и соляной рудник

·32·Узбекистан
В Узбекистане откроют для туристов 9 пещер и соляной рудник

В Узбекистане планируется превратить девять пещер и один соляной рудник в новые туристические направления. Для посетителей этих объектов будут организованы специальные туристические маршруты и создана необходимая инфраструктура.

В список туристических объектов вошли пещеры Пешогор, Яхдон, Омонкутон, Киев, Хазрати Давуд, Каронги Юлдуз, Бойбулак, Тешиктош и пещеры Амира Темура. Кроме того, в туристический маршрут включен соляной рудник Ходжаикон.

Согласно проекту, в этих местах будут установлены специальные указатели маршрутов и навигационные системы. Это позволит посетителям с удобством передвигаться по объектам.

Кроме того, будут созданы трехмерные модели пещер. Для каждого туристического объекта разработают цифровой паспорт с QR-кодом. С помощью сканирования этого кода на телефоне туристы смогут в электронном виде ознакомиться с историей, особенностями пещеры или соляного рудника и другой информацией.

ПешогорДевять пещерСоляной рудник ХоджаиконПещеры Амира Темура
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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