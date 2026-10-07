В негазифицированных регионах будет увеличена норма потребления электроэнергии

·40·Узбекистан
В негазифицированных регионах будет увеличена норма потребления электроэнергии

В негазифицированных регионах, а также в районах, не обеспеченных газом в отопительный сезон, будет повышена базовая норма потребления электроэнергии. Действующий норматив в 200 киловатт-часов будет увеличен до 350 киловатт-часов.

Также было предложено продлить срок компенсации части расходов за потребленные электроэнергию и газ сверх базовой нормы до 1 апреля 2028 года.

Данная мера позволит ежегодно охватывать государственной поддержкой 470 тысяч семей.

ЭлектроэнергияНегазифицированные регионы350 кВт·чСоциальная помощь
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Зимой поддержка нуждающихся семей усилится: объявлены новые мерыЗимой поддержка нуждающихся семей усилится: объявлены новые мерыВчера 19:58В Узбекистане увеличат штрафы за просроченную продукциюВ Узбекистане увеличат штрафы за просроченную продукциюСегодня 13:09Какова себестоимость приготовления 1 кг плова в Узбекистане? Самые дорогие и самые дешевые регионы...Какова себестоимость приготовления 1 кг плова в Узбекистане? Самые дорогие и самые дешевые регионы...Сегодня 10:26В Узбекистане озвучили количество действующих детских садовВ Узбекистане озвучили количество действующих детских садовСегодня 10:20Шавкат Мирзиёев награжден высшей наградой ООН — медалью «Агрикола»Шавкат Мирзиёев награжден высшей наградой ООН — медалью «Агрикола»Вчера 19:55MrBeast приедет в Ташкент: 200 фанатов смогут увидеть егоMrBeast приедет в Ташкент: 200 фанатов смогут увидеть егоВчера 19:53
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

Важная хорошая новость для заемщиков: вводится строгий запрет!
Важная хорошая новость для заемщиков: вводится строгий запрет!
Нега О‘збекистонда о‘г‘ил болалар кизлардан ко‘прок туг‘илмокда?
Нега О‘збекистонда о‘г‘ил болалар кизлардан ко‘прок туг‘илмокда?
«Прошло десять лет, давайте присвоим звание полковника!»: неожиданная и душевная беседа с Президентом
«Прошло десять лет, давайте присвоим звание полковника!»: неожиданная и душевная беседа с Президентом
Завтра в некоторых регионах могут пройти сильный дождь и снег
Завтра в некоторых регионах могут пройти сильный дождь и снег
Сколько премий ожидается учителям 1 октября?
Сколько премий ожидается учителям 1 октября?
Два важных назначения: Самандар Садуллаев и Пулат Бобожонов получили новые обязанности
Два важных назначения: Самандар Садуллаев и Пулат Бобожонов получили новые обязанности
МкДоналд'с приходит в Узбекистан: в Ташкенте откроется первый ресторан
МкДоналд'с приходит в Узбекистан: в Ташкенте откроется первый ресторан
Некоторые работники могут выйти на пенсию досрочно
Некоторые работники могут выйти на пенсию досрочно