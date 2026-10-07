В негазифицированных регионах будет увеличена норма потребления электроэнергии

В негазифицированных регионах, а также в районах, не обеспеченных газом в отопительный сезон, будет повышена базовая норма потребления электроэнергии. Действующий норматив в 200 киловатт-часов будет увеличен до 350 киловатт-часов.

Также было предложено продлить срок компенсации части расходов за потребленные электроэнергию и газ сверх базовой нормы до 1 апреля 2028 года.

Данная мера позволит ежегодно охватывать государственной поддержкой 470 тысяч семей.