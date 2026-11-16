Поклонница Улугбека Рахматуллаева спустя 9 лет вновь поразила всех на сцене (видео)

На концертной программе певца Улугбека Рахматуллаева в 2017 году одна поклонница вышла на сцену и исполнила песню «Sog‘inib tonglar otguncha» («В ожидании рассвета»), представленную в 2014 году. Ее выступление удивило не только зрителей, но и самого артиста.

Спустя девять лет женщина вновь поднялась на сцену во время концертной программы этого года и исполнила ту же самую песню. Примечательно, что она пела с тем же воодушевлением и энергией, что и много лет назад, вновь приковав к себе внимание публики.

Видео с этим выступлением распространилось в социальных сетях и вызвало теплые отклики. Пользователи отметили преданность женщины артисту, назвав ее настоящей поклонницей. Также они подчеркнули, что исполнение песни получилось очень красивым, а энергия женщины заслуживает восхищения.